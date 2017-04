‘Igor’ è ancora nella zona rossa

di Simone Pesci

Molinella. Cani molecolari, forze speciali e Cacciatori di Calabria in una palazzina poco distante dalla chiesa di Marmorta. E’ successo ieri (mercoledì) pomeriggio quando, con molta probabilità su segnalazione di qualcuno, è andato in scena un blitz, che ha visto la partecipazione di tutte le forze impegnate nelle ricerche di ‘Igor’.

Sono circa le 17 a Marmorta, la routine quotidiana viene interrotta dalle gazzelle dei carabinieri che in massa si precipitano nei pressi di una palazzina in Via Fiume Vecchio, dove vive una decina di famiglie, seguite a ruota dai Cacciatori di Calabria, dai paracadutisti del Tuscania e dai cani molecolari.

La gente si riversa in strada, la circolazione chiusa al traffico: in molti pensano che sia finalmente la scena della cattura di Norbert Feher, la speranza dei militari va in quella direzione. Si controlla tutta la palazzina, le cantine, anche le abitazioni di là dalla strada e il vivaio dismesso a fianco.

Ma del fuggiasco non c’è nemmeno l’ombra. Entrano in scena i cani, che fiutano qualcosa e prendono una stradina di campagna ghiaiata, che conduce a un casolare: arrivano a rinforzare la squadra almeno una ventina di Cacciatori di Calabria, e altri paracadutisti del Tuscania, che però non sortiscono l’effetto sperato.

Durante l’operazione i carabinieri continuano a controllare il traffico in strada, che tornerà ad essere regolare quando ormai il buio sta già calando. I curiosi sul posto, e gli abitanti delle case attorno, con concitazione si chiedono tutti, a vicenda, se “hanno catturato ‘Igor’” ma purtroppo non è così.

Sul posto arrivano anche i Ris (seguiti dal pm titolare dell’indagine, Marco Forte, della procura di Bologna), che raccolgono più materiale possibile da analizzare, per scoprire se davvero, in quella palazzina vuota al momento dell’operazione, il serbo ha trovato riparo, dato che sarebbe stato avvistato nei pressi della zona la scorsa settimana. Tuttavia, se si tratta di un altro blitz che non ha portato all’esito così tanto atteso da tutti, una buona notizia, per gli inquirenti, c’è. Nonostante l’acqua caduta dal cielo nei giorni scorsi, i cani hanno fiutato delle tracce che hanno poi seguito come scia tra i campi. Il che fa pensare che Norbert si trovi ancora all’interno della zona rossa.

Nel frattempo dal quartier generale del comando dei carabinieri di Molinella si continuano a studiare e vagliare tutte le altre piste dei possibili conoscenti, delle celle telefoniche e delle segnalazioni della gente, che stanno arrivando in queste ore sempre più frequenti. Proprio come quella di mercoledì, quando ‘Igor’ sembrava davvero ad un passo dall’essere finalmente catturato e assicurato alla giustizia.

Nel frattempo che i militari continuano ad essere impegnati sul campo, il ministro degli interni Marco Minniti ha annunciato che venerdì pomeriggio visiterà la zona rossa, per dare sostegno alla sempre impaurita popolazione e alle forze dell’ordine impegnate in questa caccia all’uomo.