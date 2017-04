Un “giardino di luce” al Teatro Nuovo

Sabato 22 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara, alle ore 21, sarà la volta dello spettacolo “Night Garden” con la compagnia “Evolution Dance Theatre”

Mistero, bellezza e meraviglia attendono gli spettatori nel Giardino di Luce per farsi trasportare in un regno magico, alla scoperta di cosa accade sotto la luce della luna quando il mondo si riposa e si avvia al sogno. Nella notte creature bioluminescenti si svegliano e giocano in una nuova dimensione incandescente, dove le ombre hanno colore, il paesaggio è dipinto di luce, e le leggi della natura si trasformano in un’affascinante illusione. Una serata piena di inventiva, eccitante e di grande impatto visivo, che riempie di magia il teatro. Vi è un momento onirico, tra il giorno e la notte, che trasforma il paesaggio e le sensazioni. Questo cambiamento di luce risveglia i nostri istinti più primitivi. La giornata di lavoro si è conclusa, e la timida luce del crepuscolo ci porta a riflettere e fantasticare sul domani. Mentre ci rifugiamo nel calore dei nostri desideri più profondi tutto un altro mondo, al di fuori, sta per svegliarsi. Vortici di vento fluorescente avvolgono lo spettatore in un abbraccio fluttuante, lampi di luce percorrono il palco, la luce cambia e si apre una finestra per guardare di nascosto e scoprire cosa si cela dietro al velo segreto del giardino notturno, dove nulla è come sembra.

La EVolution dance theater nasce nel 2008 e sin da subito si dedica con successo alla creazione di spettacoli basati sulla fusione di fantasioso atletismo e affascinante visionarietà. La grande forza della compagnia sta nella conoscenza di un vocabolario artistico ampio che non si limita solo alla danza, ma che si estende ad altre forme d’arte; come la video art, l’illusionismo e l’utilizzo sorprendete di luci ed effetti dal vivo. Anthony Heinl, il coreografo di origini statunitense, grazie alla sua ampia educazione e formazione in chimica e scienze tecnologiche, tende a sperimentare nuovi materiali e la combinazione degli elementi che in scena danno il cosiddetto “effetto hollywoodiano”. La sua magia deriva anche da una nuova idea, più attuale e “televisiva” di Blacklight theater”. Accanto a questa grande ricerca e studio di materiali, non viene tralasciato la cura del movimento. Così come Anthony Heinl cerca la sorpresa dei materiali in palco, la cerca anche nei suoi danzatori, tutti di formazioni solida, ma particolari nella propria dinamicità. Ogni elemento che forma il corpo di ballo ha una sua particolare esperienza e provenienza performativa che lo caratterizza. Dunque la eVolution dance theater propone uno “Show” che, coniugando professionalità e intrattenimento, è capace di divertire e affascinare.

In contemporanea con lo spettacolo, nel foyer del Teatro si potrà gustare anche la mostra personale di Cristina Mavaracchio, curata dallo Studio L’Altrove di Francesca Mariotti, al suo ultimo giorno di esposizione.

Sempre lo stesso giorno, alle ore 19.45, ci sarà una degustazione di vini durante la mostra, della Enoteca Botrytis di via dei Romei.