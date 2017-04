Cannabis terapeutica, se ne parla con l’esperto

Codigoro. Cannabis terapeutica: distribuzione e produzione di una possibile cura al dolore cronico. Se ne parlerà nella sala conferenze del complesso turistico Canneviè (Strada per Volano 45, Codigoro), sabato 29 aprile alle 17 con il dottor Gianpaolo Grassi, ricercatore del centro sperimentale ‘Crea-Cin’ di Rovigo.

Una interessante conferenza di uno dei massimi esperti italiani in materia per cercare di dare risposte su una delle risorse per la messa a punto di terapie del dolore, tra l’altro largamente coltivata nei tempi passati nelle zone della foce del Po.