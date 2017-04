Una ‘bella fazenda’. Drive In, dopo 30 anni la reunion a Ferrara

di Cecilia Gallotta

Gianfranco D’Angelo, Enrico Beruschi, Margherita Fumero, Sergio Vastano e Nino Formicola hanno scelto proprio Ferrara per la loro rimpatriata, anzi, per la loro riunione: “Drive In – The Reunion” sarà infatti la rivisitazione inedita di uno dei più amati show televisivi, che dal piccolo schermo arriva dopo 30 anni a teatro e nelle piazze.

E’ solo dal 18 al 20 aprile che Ferrara ha l’onore di ospitare il gruppo per le prove, precisamente presso Villa Horti della Fasanara, dove, tra una risata e l’altra, stanno portando avanti una full immersion di preparazione in vista della prima data della tournèe, il 7 giugno al Teatro Nuovo. All’appello ferrarese manca Carlo Pistarino, “che però fa parte del team che vedrete a giugno” precisa Sergio Vastano, il ‘bocconiano’ fuori corso diventato icona della ‘Milano da bere’ anni ’80.

L’idea della ‘reunion’ è nata da Claudio Viola, presidente dell’associazione Artisti Italiani Uniti, capofila assieme a Rock Concerti, Ros Group e Gipsy Musical Academy della cura tecnica dello spettacolo, che alternerà sul palco le esibizioni dei singoli artisti e una hit parade live dei pezzi anni 80, intervallati da stacchetti sulle musiche originali di Drive In (il tutto visitabile sui portali www.driveinthereunion.it e www.driveinthereunion.com). “Li ho visti qualche anno fa esibirsi al Le Roi di Torino – racconta Viola – e lì è stata la prima volta che ne ho parlato con Vastano, perché sono rimasto colpito dalla freschezza della comicità che ancora avevano insieme”.

E la freschezza, si vede, l’hanno portata anche a Ferrara, perché “seppur con qualche ruga in più, i comici che fanno ridere non invecchiano mai” ricorda Gaspare, “in arte Nino Formicola” scherza Vastano. Il rischio infatti, era “l’alone patetico che avrebbe potuto avere un’idea del genere – fa notare Formicola – un ritorno ridicolo dei reduci dell’ospizio. Ebbene, nel momento in cui trent’anni dopo riusciremo a far ridere di nuovo, avremo stravinto su tutti”.

Se infatti i cantanti possono cantare un pezzo dopo sessant’anni e farlo rimanere un evergreen, i comici, secondo Formicola, non possono riproporre lo stesso sketch. Molto spesso poi, “il pubblico confonde la bravura del comico dallo sketch che interpreta”, una cosa che non è facile far emergere soprattutto oggi, in cui “proporremo un Drive in 2.0”, ironizza Vastano, perché “è bello vivere di ricordi ma è bello anche essere attuali” gli fa eco una Margherita Fumero “tornata a vent’anni se non davanti a uno specchio”.

E il 2.0 si ottiene riproponendo in chiave ironica quello che sotto sotto il pubblico di “ogni oggi” pensa, andando a toccare argomenti, anche scottanti, della socialità “che nessuno dice ma che è sulla pelle di tutti, come il razzismo censurato di adesso” preannuncia Formicola. Del resto Gaspare, era “il pungente, lo scorretto, una cosa che il comico deve avere come prerogativa”, prosegue, citando a esempio le imitazioni di Gianfranco d’Angelo della Carrà. Uno spettacolo, insomma, “con cui ci divertiremo a smentire chi pensa che siamo morti e sepolti”.