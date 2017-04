Anziano trovato morto in casa

Il corpo senza vita di un anziano di 84 anni è stato trovato mercoledì mattina, alle 11 circa, all’interno della propria abitazione in via Comacchio 821 a Cona. La vittima, Giancarlo Felloni, viveva da solo al piano terra della palazzina e aveva contatti frequenti con il suo vicino di casa.

E’ stato proprio il vicino di casa a lanciare l’allarme, non avendo più sue notizie dal giorno prima. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco per l’apertura porte, sono poi arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno fatto la macabra scoperta.

Sul posto anche i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali, probabilmente un malore nella notte che non ha lasciato scampo all’anziano. Il magistrato non ha quindi disposto l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari, precisamente a una nipote alla lontana che vive a Vicenza.