Venerdì 21 aprile alle 18 presso la libreria Ibs+Libraccio di Ferrara Giancarlo Petrella presenta il libro “À la chasse au bonheur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli e altri episodi di storia del collezionismo italiano del Novecento” (Olschki Editore). Dialoga con l’autore Gianni Venturi.

Renzo Bonfiglioli (1904-1963) realizzò una delle più prestigiose raccolte private del Novecento, formata da sceltissime edizioni a stampa dei secoli XV e XVI, fra le quali una collezione cavalleresca e ariostesca e la collezione di edizioni stampate dal tipografo di origini ferraresi Niccolò Zoppino che sfiorava le 200 unità. Di quella raccolta libraria, fatalmente dispersa, riemerge ora un sostanzioso nucleo presso la Beinecke Library dell’Università di Yale.

Giancarlo Petrella (1974) è dal 2002 docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano- Brescia. Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia, settore concorsuale 11/ A4 Scienze del Libro e del Documento. È autore di un centinaio di contributi e monografie riguardanti la storia del libro e delle biblioteche (elencati sul sito nella scheda di questo volume). Per le edizioni Olschki ha pubblicato L’oro di Dongo ovvero per una storia del patrimonio librario del convento dei Frati Minori di Santa Maria del Fiume, 2012 e I libri nella torre. La biblioteca di Castel Thun, una collezione nobiliare tra XV e XX secolo (con il catalogo del fondo antico), 2015. Dal 2011 è segretario di redazione de «La Bibliofilia». (giugno 2016)