San Giorgio ‘fa la festa’ ai libri

di Lucia Bianchini

“Questo appuntamento per noi è ormai tradizionale, è la festa del patrono della città, San Giorgio, oltre che del libro e di tutti coloro che amano palazzo Paradiso, la biblioteca, la lettura e le arti in generale”. Con queste parole Enrico Spinelli, direttore della biblioteca Ariostea, ha presentato la rassegna di eventi organizzata per sabato 22 aprile, con apertura straordinaria della biblioteca fino alle ore 20 in occasione della giornata mondiale del libro.

Il tema della terza edizione di ‘San Giorgio…in Paradiso’ sarà il progetto ‘Leggere con un click’ curato dai giovani del servizio civile volontario che dalle 9 presenteranno in sala Agnelli un video da loro realizzato per spiegare il progetto di prestito delle risorse digitali offerte dalla biblioteca, e rimarranno a disposizione degli utenti per ulteriori chiarimenti.

Legata al tradizionale cartaceo è invece la mostra ‘San Giorgio, la principessa, il drago. Iconografia, storia e leggenda dai codici e dalle edizioni antiche della biblioteca comunale Ariostea’ allestita in sala Ariosto da Mirna Bonazza, responsabile della sezione manoscritti e rari e dell’archivio storico cittadino, visitabile fino al 18 maggio. La selezione esposta comprende codici miniati del Trecento e del Quattrocento in cui San Giorgio è illustrato con gli elementi iconografici che lo contraddistinguono, Martirologi, l’opera ‘San Giorgio tragedia spirituale in musica’ pubblicata a Ferrara da Bernanrdino Pomatelli nel 1697, le incisioni di Andrea Bolzoni e tanto altro.

Molte le attività che animeranno la biblioteca nel pomeriggio di sabato: alle ore 15, dopo il saluto del vicesindaco Massimo Maisto e del direttore del servizio biblioteche e archivi Enrico Spinelli, nelle sale Agnelli, Riminaldi, Ariosto e Falcone si terranno le letture organizzate dall’associazione culturale ‘Amici della biblioteca Ariostea’, accompagnate da intermezzi musicali a cura dell’associazione culturale e scuola di musica ‘Musijam Ferrara’.

Nella sala Agnelli sarà presentato in anteprima il documentario ‘Viaggio per l’Orlando furioso- Inseguendo Angelica che fugge’ realizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e presentato da Lina Bolzoni, docente di letteratura italiana e presidente del Comitato nazionale per il V centenario de ‘L’Orlando Furioso’.

Dedicato ai bambini l’incontro ‘Facciamo la festa ai libri’ previsto per le ore 16 nel giardino, in cui Silvia Randi nei panni della Signora Libricini racconterà le sue fiabe e terrà un laboratorio in cui i vecchi libri destinati al macero saranno distrutti per creare qualcosa di nuovo. Dalle 18.30 una conclusione in musica nella corte della biblioteca con un concerto di musica popolare dell’Orchestra del Baluardo diretta da Elio Pugliese.

“Quella di sabato non è una festa estemporanea, è un momento che mostra le linee di lavoro e di politica culturale che si svolgono tutto l’anno – ha sottolineato Maisto -, in particolare l’idea di rendere le biblioteche delle ‘piazze’, luoghi di conservazione del sapere ma anche di scambio, di incontro letterario, cinematografico, musicale, luoghi aperti per conoscersi e conoscere. Il secondo aspetto è quello di fare educazione a 360 gradi per bambini e adulti, creando incontri in situazioni festive per coinvolgere anche chi non può frequentare la biblioteca negli orari canonici ”.

Nella mattinata di sabato 22 tutti i servizi della biblioteca saranno regolarmente funzionanti, mentre nel pomeriggio saranno disponibili il prestito libri a scaffale aperto, le sale studio e il giardino.