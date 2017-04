Forte vento e mare molto mosso, soccorse 5 imbarcazioni

A causa delle forti raffiche di bora (misurate fra i 40/45 nodi) e del mare molto mosso (onde di altezza 1/1,50 metri) che ha interessato il litorale ferrarese nella mattinata di lunedì, cinque imbarcazioni – un natante e quattro unità da piccola pesca – si sono trovate in difficoltà nel rientrare agli ormeggi.

A dare l’allarme alla Capitaneria di Goro è stato l’equipaggio di una imbarcazione da pesca che, dopo aver fornito una descrizione degli eventi in corso, è stato dirottato dal personale della centrale operativa della Capitaneria di Porto verso la zona dove si trovavano le imbarcazioni in difficotà.

Nel frattempo, assunto il coordinamento degli interventi da parte della Capitaneria di Porto di Ravenna, è stato subito mandato in zona il battello veloce B46 dislocato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Goro, al quale è stata inviata in supporto la Motovedetta CP328, nel frattempo partita da Ravenna.

Quattro delle cinque situazioni si sono risolte in un breve arco temporale, con il raggiungimento dei porti di Goro e Gorino da parte dei mezzi e dei loro occupanti, mentre più articolata è stata l’assistenza fornita all’ultima unità da pesca in difficoltà, che si trovava al largo del Lido delle Nazioni. Il battello veloce B46, dopo una breve ricerca, l’ha intercettata e, una volta affiancata, l’ha assistita nelle manovre per il sicuro rientro in porto.

Le operazioni si sono concluse, nel primo pomeriggio, con lo sbarco dei due occupanti (entrambi goresi), in buono stato di salute, nel porto di Goro.

“È importante – sottolineano dalla Guardia costiera – che i naviganti, prima di intraprendere la navigazione, sia essa svolta per diletto o per attività professionali, prendano visione dei bollettini meteorologici o contattino le sale operative dei vari Comandi presenti sul territorio per conoscere le condizioni meteo-marine che verrebbero a trovare lungo la rotta o nella zona di interesse. È questo un semplice accorgimento, di natura preventiva, che può risultare assai utile in termini di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare”.