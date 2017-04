Fiera di San Giorgio più golosa e… contradaiola

Per la prima volta la Contrada di Santa Maria in Vado parteciperà attivamente alla tradizionale fiera di San Giorgio con un proprio stand gastronomico. L’Osteria di Alfonso, questo il nome del banchetto gialloviola, sarà aperto tutti i giorni della tradizionale fiera del patrono di Ferrara, che si svolgerà in viale Alfonso I d’Este dal 21 al 25 aprile.

L’osteria, situata sotto al montagnone tra gli scivoli arancioni e i Bagni Ducali, verrà inaugurata venerdì 21 aprile alle 19 con uno spettacolo di musici e sbandieratori. Il vivace spettacolo tra musiche e bandiere verrà replicato anche sabato alle 18.30 e domenica, sempre alle 18.30, per la squadra under 14. Lunedì sarà invece dedicato alle piccole damine: tutte le bambine potranno provare trecce ed acconciature medievali a partire dalle 16.30.

Lo stand gastronomico sarà aperto venerdì dalle 18 alle 23.30, da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 12 alle 23.30. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà lo stesso in quanto ospitata in una struttura capiente e coperta.