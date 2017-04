Maltempo. Partito Democratico: “Giunta tuteli gli agricoltori danneggiati”

“Quali le procedure attivate dalla Giunta a sostegno degli agricoltori che hanno subito danni alle proprie produzioni?”

A intervenire, attraverso un’interrogazione rivolta all’esecutivo regionale, sulla situazione di maltempo che ha colpito negli scorsi giorni la nostra regione, causando danni alle attività agricole, sono Francesca Marchetti, Roberto Poli, Gianni Bessi, Mirco Bagnari e Luciana Serri del Pd.

“Una vasta e intensa grandinata- spiegano i cinque consiglieri- ha colpito il bolognese, la Romagna, il Modenese e il Ferrarese, causando ingenti danni agli alberi da frutto già in fiore, ai cereali e agli ortaggi, vanificando in molti casi il lavoro di un intero anno e compromettendo la produzione delle colture estive”.

Gli esponenti del Pd evidenziano che “la Regione, in attuazione della normativa comunitaria, supporta gli agricoltori nella tutela dei raccolti attraverso assicurazioni agevolate”. Alla Regione, specificano, “compete il compito di delimitazione delle aree colpite, al fine di ottenere a beneficio delle aziende agricole il trattamento di integrazione salariale e gli sgravi di tipo fiscale, mentre la rifusione dei danni spetta alle compagnie assicuratrici”.

I democratici chiedono quindi alla Giunta “quale sia la percentuale di agricoltori assicurati in regione e se il sistema assicurativo sia in grado di rifondere interamente i danni causati” e, inoltre, “se ci siano le condizioni per la richiesta dello stato di calamità”.