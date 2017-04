Lgbt in piazza contro l’Omocausto in Cecenia

La Rotonda Foschini si illumina con i colori rainbow a sostegno degli uomini omosessuali che in Cecenia stanno subendo persecuzioni e torture a causa del loro reale o presunto orientamento sessuale.

L’iniziativa, che si terrà sabato 22 aprile alle 21 per volontà del Comune di Ferrara e Fondazione Teatro Comunale, viene accolta dalle associazioni lgbt ferraresi che hanno “deciso di non tacere, per solidarietà nei confronti di quella minoranza che noi stessi rappresentiamo e di cui siamo parte, perché un nuovo Omocausto non passi nel silenzio della storia”.

In occasione dell’accensione dell’illuminazione arcobaleno, è previsto un flash mob promosso da Circomassimo-Arcigay e Arcilesbica Ferrara, Famiglie Arcobaleno, Agedo, Gruppo Transfer e Gruppo Giovani Circomassimo, a cui hanno già aderito diverse associazioni, comitati e istituzioni quali Arci, Amnesty, Cgil, comitato unico di garanzia Unife, consiglio di parità Unife, Emergency, Udi e Centro Donna Giustizia.

“Oggi in Cecenia l’orrore dei campi di concentramento, con tutti i fantasmi che si porta ancora con sé, è di nuovo realtà – spiegano gli organizzatori -. Luoghi di detenzione per omosessuali o presunti tali. Una vera persecuzione fatta di arresti e interrogatori, torture e morte. Oltre 100 i prigionieri, più di 50 i morti. Di fronte a questo orrore non è possibile tacere, rimanere indifferenti, parlare sottovoce per paura di incrinare patti diplomatici. Quando una minoranza viene sottoposta a purghe ed epurazioni (parole che la storia non dovrebbe più conoscere) qualsiasi minoranza sia, è obbligo alzare la voce, agire e difendere la libertà di quegli uomini senza colpe. Perché oggi a essere colpiti sono uomini gay e domani a chi potrebbe toccare?”.

Il mondo lgbt lancia quindi un appello a tutte le associazioni, istituzioni e cittadini di Ferrara affinché si uniscano sabato 22 aprile presso la Rotonda Foschini in nome dei valori universali di democrazia, libertà e parità dei diritti. A pochi giorni dal 25 aprile, “la data che ha segnato per l’Italia l’inizio di un percorso di libertà e di democrazia, concetti che pensiamo imprescindibili, almeno per quei Paesi nei quali libertà e democrazia sono diritti conquistati con il sangue di chi ha combattuto in loro nome. Assistiamo invece intorno a noi alla rinascita di fascismi, di ‘democrazie totalitarie’ e ideologie anti libertarie. L’America di Trump, la Turchia di Erdogan, la Russia di Putin, stanno vivendo una deriva antidemocratica che mette in discussione diritti acquisti e noi assistiamo impotenti a libertà negate”.