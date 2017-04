Il prete ubriaco patteggia la sua notte da ‘Fast and Furious’

Ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni (pena sospesa) il prete che il 31 marzo scorso si è messo al volante ubriaco fradicio sfrecciando a tutta velocità per Ferrara, cercando di scappare dalle auto della polizia lanciate all’inseguimento e finendo per investire un agente.

La proposta di patteggiamento di don Sylvain Kapela Mukunda, 43enne viceparroco a Villa Fulvia nella chiesa del Beato Tavelli, è stata accolta dal giudice Carlo Negri nella direttissima che si è svolta ieri in tribunale.

Il prete quella notte, attorno all’una e dieci, come un novello Vin Diesel si era messo a correre a forte velocità con la sua Volkwagen Lupo blu scura, inseguito dalle auto della polizia. Il rosso dei semafori e i segnali di pericolo sembravano non rappresentare alcun tipo di problema per il pilota spericolato che ha messo sottosopra la città per quasi due ore. I poliziotti erano riusciti a bloccarlo in via Fabbri, ma una volta scesi dalle Volanti il prete era ripartito cercando di infilarsi tra l’auto della polizia e il ciglio della strada ma, così facendo, investendo un poliziotto, colpito agli arti inferiori (10 giorni di prognosi per contusioni al ginocchio sinistro), e danneggiando una volante. Un tentativo di fuga fallito per il prete, al quale era stato riscontrato un livello di alcol nel sangue pari a 2,55 grammi (quasi cinque volte superiore al limite): patente ritirata, auto sequestrata e arresto con notte trascorsa in questura e rilascio il giorno successivo.

La direttissima doveva essere celebrata il 1° aprile, ma era stata rinviata ad altra data perché l’avvocato (Barbara Grandi) ha chiesto i termini a difesa. Contestati, oltre alle lesioni a pubblico ufficiale, resistenza, danneggiamento aggravato e, ovviamente, la guida in stato di ebbrezza.

Ieri la decisione, assieme al legale, di patteggiare così da chiudere presto il conto con la giustizia per una bravata che, oltre alla sentenza del tribunale, è costata al religioso anche una parte della reputazione nei confronti dei propri parrocchiani e delle autorità ecclesiastiche, che non hanno tuttavia assunto alcun provvedimento nei suoi confronti.