Fca/Vm, partita un’imponente operazione di welfare aziendale

E’ partito il 7 aprile e si chiuderà il prossimo 7 maggio il programma di welfare aziendale di Fiat Chrysler Automobiles che “fa parte dell’accordo – spiega Marco Rabboni, responsabile provinciale di Ferrara Uglm per il settore auto — che Uglm insieme a Fim, Uilm e Quadri firmatarie del Ccsl ha firmato con l’azienda nel 2016, attingendo a una parte di retribuzione variabile aziendale che si aggira sui 700 euro”.

“Una novità per l’Italia un accordo di queste dimensioni – aggiunge Rabboni – per numero di dipendenti ed estensione sul territorio. Sono stati massimizzati i vantaggi fiscali e contributivi della recente legislazione sul welfare”.

A servizio dell’accordo Fca ha promosso «Conto Welfare», il programma che permette di percepire l’incentivo di produttività sotto forma di beni e servizi per 700 euro lordi a cui si aggiunge un 5% erogato dall’azienda: l’incentivo totale è di 735 euro e il risparmio del lavorato aderente al programma e di 164,79 euro. Ogni dipendente può scegliere di avvalersi, tra l’altro, della copertura sanitaria (Fasif) completa e di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’istruzione e l’assistenza dei familiari.

“Partecipiamo a questa operazione per ottimizzare la distribuzione attraverso il reddito, utilizzando la leva fiscale”, osserva il sindacalista. “In questi anni sono state siglate diverse intese sia per rilanciare le fabbriche sia per dare risposte salariali concrete nei momenti più difficili”, evidenzia Rabboni.

Il programma welfare aziendale mette nel paniere diversi servizi e beni: dagli acquisti nei supermercati della zona, al carburante, alla palestra, alle cure mediche e addirittura la bandante per l’assistenza dei propri anziani. Nella zona di Cento e territori limitrofi sono inseriti circa 300 esercizi. “Insomma – spiega Rabboni – c’è tanta roba, con la possibilità di chiedere l’inserimento a convenzione di altri negozi o servizi. Quindi un programma di welfare aziendale snello e a misura di dipendente, infatti il programma prevede l’iscrizione dal 7 aprile al 7 maggio con la possibilità al 30 settembre di uscire dal programma e amici come prima. Al 30 novembre il programma si chiude ed è in via di valutazione l’apertura del programma per il prossimo anno. L’iscrizione deve essere fatta tramite il sito www.contowelfare.com seguendo le indicazioni muniti di codice fiscale e dalle ultima sette cifre del codice identificativo aziendale che si trova sulla busta paga in alto a destra. Chi aderisce nei termini ha poi la facoltà di recedere, chi al contrario non aderisce non può ritornare su i suoi passi. E’ chiesta la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica perché l’azienda che gestisce il programma tramite la mail interagisce con l’aderente per qualsiasi cosa. Noi di Uglm siamo, come le altre sigle sindacali firmatarie, a disposizione sempre per qualsiasi delucidazione e chiarimento nella saletta patronato il martedì di ogni settimana dalle ore 11,45 alle 13,45. Comunque, un nostro delegato è sempre presente in saletta sindacale o al seguente numero telefonico 3394434908 proprio per fornire in qualsiasi momento il supporto maggiore e preciso possibile”.