Il mitico “Drive In” torna in scena a Ferrara

Oggi mercoledì 19 aprile alle ore 12 presso Villa Horti della Fasanara di Ferrara verrà presentato, alla stampa e ai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private, Drive In “The Reunion” il nuovo spettacolo di Drive In che andrà in scena in anteprima mercoledì 7 giugno presso il Teatro Nuovo di Ferrara.

Uno spettacolo inedito, imperdibile, un favoloso cocktail di divertimento, cabaret, musica live con band e un pizzico di amarcord.

Drive In “The Reunion” riunisce, per la prima volta dopo più di trent’anni, alcuni dei protagonisti dello storico show televisivo in uno spettacolo dal vivo di grande attrazione e comicità. Per farlo, Rock Concerti con l’Associazione Artisti Italiani Uniti, Ros Group e Gypsy Musical Academy, hanno deciso di scegliere proprio la città di Ferrara e in particolare Villa Horti della Fasanara, un Luxury Boutique Hotel poco distante dal Castello Estense e dal Palazzo dei Diamanti, uno dei luoghi più affascinanti e curati della città, in cui storia, arte e natura si intrecciano in una splendida cornice rinascimentale.

Dal 18 al 20 aprile infatti i protagonisti dello spettacolo, soggiorneranno e faranno le prove in questa affascinante location, ideale per chi è alla ricerca di un luogo tranquillo e inedito, a due passi dal centro storico. Sebbene sia andato in onda per soli cinque anni, Drive In è diventato senza dubbio uno degli show televisivi più amati di tutti i tempi e a più di trent’anni di distanza è ancora nei ricordi e nei cuori del pubblico televisivo. Non solo di chi lo ha vissuto “in diretta” negli anni ’80 ma anche di chi ha saputo, nel corso degli anni, apprezzarne l’originalità, l’innovazione e la creatività espressa da un’insuperabile concentrazione di talenti comici guidati da Antonio Ricci, riconosciuto genio della comunicazione televisiva.

I protagonisti del Drive In tornano sul palco live insieme in Tour Live nelle migliori città D’europa: Gianfranco D’Angelo, il grande “Chef” del Drive In. Innumerevoli le sue imitazioni e parodie, da Pippo Baudo a Katia Ricciarelli, da Raffaella Carrà a Piero Angela passando dal Tenerone, al mitico Has Fidanken. Enrico Beruschi e Margherita Fumero, con le loro esilaranti parodie delle telenovelas e i loro sketch di vita familiare. Carlo Pistarino, lo scatenato autista di autobus e proprietario dell’omonima Agenzia Viaggi. Sergio Vastano, il “Bocconiano” fuori corso, icona del rampantismo e della “Milano da bere” anni ’80, accompagnato con la sua band live in medley internazionali popolari per farvi divertire. Nino Formicola, in arte “Gaspare”, il fido assistente dell’ingenuo commissario Zuzzurro, l’indimenticabile Andrea Brambilla.

Lo spettacolo della durata di 120’ circa, vedrà alternarsi sul palco le esibizioni dei singoli artisti con monologhi conosciuti e nuovi, arricchite dalla presenza di due splendide Fast Food con musica dal vivo come colonna sonora allo show in una hit-parade di pezzi anni ’80 intervallata dagli “stacchetti” e dalle musiche originali del Drive In. Una sinergia di colori, luci, suoni e dolci ricordi allieteranno l’estate 2017 del pubblico più esigente e dei fan di personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana, Gianfranco D’Angelo, Enrico Beruschi, Margherita Fumero, Carlo Pistarino, Sergio Vastano e Nino Formicola: un prestigioso sestetto di attori dal carisma e dalla comicità contagiosa.

Il tour sarà accompagnato da una band live preparata dal maestro Rossano Eleuteri, principe del pop e degli arrangiamenti innovativi. Il makeup sarà capitanato da Capelli & Company di Torino di Mauro Di Domenico. La Fotografia sarà dell’esperto e affermato Claudio Ranalli di Rieti, mentre la regia sarà seguita dall’esperto Claudio Viola che con il proprio staff seguirà tutto il tour live. Per la parte tecnica il tour Drive In sarà seguito dai tecnici della Casa del Jazz Stefano Del Vecchio e Simone Saccomandi. L’allestimento del Tour è previsto dal 29 maggio al 3 giugno presso la Musical Academy di Terni dove solo su invito il 3 giugno alle ore 18 ci sarà l’anteprima assoluta.