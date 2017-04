Pd e Anpal, luci e ombre sul Jobs Act

di Cecilia Gallotta

In attesa del fatidico 30 aprile, i renziani fanno luce su una delle riforme più scottanti dell’ex premier, e lo fanno alla presenza del presidente Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) Maurizio del Conte, che illustra “la battaglia in corso” attraverso “La sfida del Jobs Act: politiche attive e strumenti per il lavoro alla luce della riforma”, titolo e fil rouge dell’incontro.

“C’era un denominatore comune nella mia agenda di impegni – racconta il responsabile sviluppo economico Pd Eric Zaghini, nelle sue vesti di sindaco di Berra – ed era puntualmente un cittadino che si rivolgeva a me per la mancanza di lavoro”. E’ una sfiducia totale nelle istituzioni quella che Zaghini denuncia, che “porta il cittadino a rivolgersi al sindaco per una cosa che non è di sua competenza, e per il quale bisogna creare un’infrastruttura che faccia questo di mestiere – fa eco Maurizio del Conte – cosa che nel nostro Paese non c’è. Incredibile mancanza di un punto di riferimento che accompagni il disoccupato in un momento così delicato della sua vita”.

E il Jobs Act in questo senso, secondo del Conte, ha posto le basi per una serie di cambiamenti di prospettiva “che sono anche culturali”, e che non fanno della suddetta riforma “il mero superamento dell’art. 18, come la maggior parte delle persone pensa”, constata amareggiato Zaghini. “Quello che ci ha uniti è una profonda convinzione che questo Paese abbia bisogno di cambiamenti radicali e precisi”, affema Luigi Marattin: una cosa che si può raggiungere, secondo il sindaco di Berra, “solo con più riforme. Il riformismo è e sarà sempre la nostra stella polare”.

In un mare di continuo cambiamento in cui “i giovani prevedibilmente sono destinati a cambiare almeno 5 posti di lavoro”, illustra del Conte, la crisi delle aziende è vista sempre meno come legata ad un ciclo economico temporaneo, a cui è necessario far fronte con politiche attive, cosa che Anpal si è proposta concretamente di fare. Un esempio a tal proposito è la programmazione di circa 2 miliardi di euro da distribuire su un settennio, di cui 730 milioni sono stati utilizzati dall’Agenzia per il 2017 a sostegno delle imprese che volessero assumere le cosiddette ‘fasce svantaggiate’ o ‘deboli’, alias i giovani e le regioni meno sviluppate”.

“Nessuno obietta la giustizia dell’alternanza scuola-lavoro – afferma poi del Conte – ma un conto è ideare la riforma, e un altro è farla funzionare”, cosa per cui Anpal si è impegnata, investendo per mandare in ogni scuola un tutor che metta in contatto scuole e ragazzi con le imprese; “una persona terza, cioè, che non sia lo stesso professore in veste diversa”. Una serie di “task-force territoriali” è stata inoltre messa in piedi da Anpal laddove ci siano difficoltà a capire che cosa un lavoratore sa fare e che cosa potrebbe fare di nuovo, “perché non è più pensabile gestire la continua trasformazione odierna con la cassa integrazione”.

Un disegno concreto, quello di Anpal, che con il Pd concorda “la battuta di arresto dopo il 4 dicembre, che ha rialzato la testa ad alcuni regionalismi che guardano più al proprio ombelico invece che al bene collettivo – ironizza del Conte – ma allo stesso tempo ci rende consapevoli del nostro impegno a valorizzare al massimo ciò che abbiamo”.