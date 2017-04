Ancona-Bondi. C’è bisogno dei tifosi

La Pallacanestro Ferrara, in occasione della decisiva trasferta di Ancona in programma sabato 22 marzo, ha deciso di offrire ai tifosi ferraresi un pullman gratis per essere presenti a sostenere i propri colori, in una sfida tanto importante.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a completamento dei posti disponibili. Il biglietto per assistere alla partita potrà essere acquistato direttamente ad Ancona.

“Come rappresentanti del gruppo Curva Nord Ferrara – affermano i tifosi – ringraziamo il presidente per l’ennesimo sforzo compiuto, che vuole anche essere un riconoscimento verso quanto il tifo organizzato ha compiuto, nella stagione in corso, per sostenere la squadra anche lontano dal PalaHiltonPharma”.

Il ritrovo sarà sabato pomeriggio ore 15.30 sul piazzale del PalaHiltonPharma, per partire non oltre le 15.45. Per le prenotazioni si può contattare Matteo al 328.3017958.