Servizi educativi, avanzano 3 milioni ma la metà è vincolata

di Cecilia Gallotta

E’ di 3 milioni e 24 mila euro l’avanzo complessivo risultato dal rendiconto 2016 dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, approvato in seduta congiunta dalla 1.a e dalla 2.a commissione consiliare, con astensione di Rendine (Gol), Balboni (FdI), Cavicchi (Lega Nord), Zardi, Fornasini e Anselmi (Forza Italia).

Un avanzo “che può sembrare consistente – annuncia l’assessore Felletti – ma di cui la quasi metà è vincolata”. Circa 1.200.000 euro infatti, costituiscono le cosiddette risorse vincolate, in particolare 796 mila euro formano la parte accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui 224 mila per l’anno scolastico 2014/15 e 570 per il 2015/16. Ancora, 432 mila euro rappresentano fondi a destinazione vincolata da trasferimenti che consentono di mantenere tutte le attività legate ai servizi integrativi.

Dell’importo da trasferimento da altri Enti, si contano 150 mila euro da parte dello Stato, 230 mila dalla Regione, 100 mila destinati alle scuole superiori per la disabilità, e 90 mila che sono “il frutto del risparmio e della razionalizzazione delle spese”. 200 mila euro sono invece “le maggiori entrate, in particolare dei servizi educativi del Comune, frutto – sostiene Felletti – del nuovo meccanismo di calcolo Isee, che ha comportato un riverbero sulla dislocazione delle diverse fasce di reddito”.

Un nuovo calcolo, secondo il consigliere Fornasini, che “dobbiamo capire se impatta solo sui redditi alti o anche su quelli bassi” e in seguito al quale “tutti, a prescindere dalla propria fascia, si sono trovati a pagare qualcosa in più”, chiosa il consigliere Balboni, interrogando le commissioni sulla possibilità futura di intervenire sulle fasce Isee per non gravare troppo sui cittadini.

“Ci siamo misurati quest’anno per la prima volta – ribatte l’assessore Felletti – con questo nuovo strumento; nei prossimi mesi saremo nelle condizioni di affinare le analisi anche per i flussi degli utenti nelle varie fasce. In generale con i dati ad oggi possiamo dire che risulta uno strumento equo, ma ci troviamo davanti ad un perimetro normativo su cui poco possiamo intervenire”.