Lodi chiede di controllare la sicurezza dei ponti sulla Ferrara-Mare

Dopo la tragedia sfiorata a Fossano, dove un ponte della tangenziale è crollato sopra un’auto dei carabinieri (usciti fortunatamente illesi), Nicola Lodi punta i riflettori sui viadotti della Ferrara-Mare.

L’esponente della Lega Nord annuncia infatti un esposto, inviato alla procura e al comando dei vigili del fuoco, “per mettere subito in sicurezza una serie di ponti”, allegando alcune foto che vede l’armatura in ferro dei pilastri esposta alle intemperie dopo che si è sbriciolata la copertura in cemento.

Un’iniziativa simile – questa volta coinvolgendo la Regione – è stata presa dalla consigliera regionale del M5S Raffaella Sensoli, che ha chiesto un intervento per la sistemazione del ponte di Consandolo, ad Argenta.