Rotonda foschini color arcobaleno contro le discriminazioni in Cecenia

La rotonda Fosichini del Teatro Comunale di Ferrara verrà illuminata con i colori dell’arcobaleno nella serata di sabato 22 aprile per sensibilizzare contro la violenta discriminazione delle persone omosessuali operata in Cecenia.

È la decisione presa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione del Teatro Comunale di Ferrara, per “far sentire la propria voce a sostegno di tutte le persone che in questo momento subiscono discriminazioni per il loro credo, per la loro religione, la razza o l’orientamento sessuale”.

“Le deprecabili vicende che stanno avvenendo in Cecenia, relative alle discriminazioni contro le persone Lgbt, stanno suscitando sgomento in tutto il mondo – osserva l’assessore Annalisa Felletti -. Sempre più spesso si parla di Omocausto per significare le persecuzioni, agite verso le persone omosessuali e transessuali, che purtroppo non accennano a diminuire bensì a propagarsi con una aberrante recrudescenza, in diverse parti del mondo, tra cui la Cecenia appunto. Ogni volta che si cede al timore del “diverso” e alla negazione delle differenze, si generano mostri e mostruosità che scivolano facilmente – la storia ce lo ha già dimostrato – in forme abominevoli di “pulizie etniche”. I campi lager in Cecenia non corrispondono alle politiche internazionali di un paese civile e democratico che rispetti i propri cittadini, che ne tuteli le minoranze e rispetti le differenze. Questa città – conclude Felletti – condanna fortemente qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sulla diversità di genere, nella convinzione che la comprensione e l’accoglienza dell’altro siano comunque fonte di arricchimento culturale e sociale verso una società sempre più orientata all’inclusione e all’accoglienza di ogni essere umano”.