Il ‘Mantello’ ha coperto 67 famiglie

di Simone Pesci

L’emporio solidale ‘il Mantello’ di Ferrara ha tracciato il primo bilancio della sua attività e, insieme ai soggetti promotori ovvero ‘Agire Sociale’, Asp e Comune di Ferrara, ha firmato un protocollo d’intesa per quello che sarà il futuro.

Un avvenire che punta a confermare quanto stato fatto fin qui e a includere sempre più famiglie da aiutare sostenendole concretamente attraverso la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie, o persone singole, che stanno attraversando un periodo di impoverimento, chi per perdita del lavoro, chi perché in cerca oppure chi un’occupazione ce l’ha ma il reddito percepito è insufficiente per mantenere la propria famiglia.

In questi primi 6 mesi il ‘Mantello’, grazie all’aiuto dei cittadini e alle imprese donatrici di servizi e di beni materiali, è riuscito a dare sostegno a 67 nuclei familiari per un totale di circa 260 persone, divise equamente fra italiani e stranieri che hanno effettuato 675 spese risparmiando circa 165 euro mensili pro-capite. Un lavoro importante in sinergia fra le imprese donatrici, che hanno contribuito donando circa 67mila euro di prodotti all’emporio, e i 41 volontari che hanno lavorato quasi 4000 ore, senza contare i donatori di servizi: fondamentali perché, sempre in collaborazione con gli operatori volontari dell’emporio, hanno offerto e messo a disposizione attrezzi per, ad esempio, corsi di lingua, corsi di informatica, ma si sono occupati anche della ristrutturazione e della manutenzione dei locali del ‘Mantello’.

In soli 6 mesi, dunque, è stata vinta la sfida “dell’aggiungere sostegno alle famiglie in difficoltà nel territorio di Ferrara, il più colpito dalla crisi in Emilia Romagna, ed è una soddisfazione per noi” dichiara Chiara Sapigni, assessore comunale alla Salute e Servizi alla Persona, alla quale segue a ruota Angela Alvisi di ‘Agire Sociale’ che parla di “una grande sfida per quella che è una vera e propria realtà attiva di volontariato, ci teniamo a dire che il ‘Mantello’ non è mero assistenzialismo”. Anna Zonari Csv di Agire sociale crede che “la questione sulla povertà sia quella di riuscire a sensibilizzare tutta la comunità”, mentre Laura Roncagli manifesta “orgoglio per quanto fatto e per firmare il protocollo che aiuterà più nuclei familiari”, prima di annunciare proprio quanto scritto sul protocollo firmato oggi.

A metà maggio infatti, partirà un nuovo bando dove le famiglie in difficoltà potranno richiedere l’aiuto dell’emporio, saranno circa 50 i nuovi nuclei che entreranno a far parte di questo circuito, che prevede l’utilizzo di una tessera sulla quale saranno caricate dei punti tramite i quali si potranno ‘acquistare’ i beni. Ogni famiglia, per accedere al sostentamento dell’emporio, dovrà partecipare a un colloquio con i volontari che formeranno la commissione d’accesso, che sarà composta da 1 operatore di ‘Agire Sociale’, 1 del ‘Mantello’, 2 di Asp e 1 del Comune di Ferrara, che avranno il compito di analizzare le domande, definire la graduatoria e monitorare i progetti che potranno essere costruiti con le famiglie.

Rita Tartari, volontaria che si occupa di tutto ciò che concerne l’accoglienza a coloro che si approcciano a entrare in questa ‘comunità’, focalizza l’attenzione sul “bel rapporto che si crea fra i volontari e fra i beneficiari di questa nostra attività, li seguiamo con attenzione a 360 gradi per far sì che questo momento difficile per loro venga vissuto con un po’ di serenità in più”. Maurizio Gerusa è il referente del market e nota “l’entusiasmo col quale i volontari si rivolgono alle famiglie, che allo stesso tempo ci riconoscono tutto quello che facciamo per loro dicendoci ‘grazie’ e dandoci rispetto, è molto soddisfacente”. Ogni cittadino, tuttavia, potrà fare la sua parte aiutando concretamente l’emporio con donazioni economiche, e di beni che andranno poi a riempire gli scaffali del market del ‘Mantello’.