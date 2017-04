Pasqua turbolenta in famiglia per un’auto contesa

San Giuseppe di Comacchio. Ha minacciato e percosso il padre, la fidanzata e la nipote per ragioni legate alla contesa dell’auto di proprietà dello stesso padre. Pasqua turbolenta in famiglia a San Giuseppe con intervento dei carabinieri per sedare gli animi.

Una richiesta di intervento, infatti, ha fatto giungere sul posto, un’abitazione privata di San Giuseppe di Comacchio, i carabinieri che, accertata la situazione, hanno denunciato un 40enne italiano residente a Monza per i reati di percosse, minacce, ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.