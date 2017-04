“(R)esistenze”, la storia rivive a teatro fra giovani e quotidianità

di Cecilia Gallotta

Protagonisti: un gruppo di giovani ragazzi ferraresi. La vita quotidiana, la città, la festa, l’amore, e poi la lotta, la guerra, il lutto, le rovine, e infine la pace. Basato su microstorie di vita quotidiana e di fatti storici accaduti tra Ferrara e Porotto durante gli anni ‘partigiani’, “(R)esistenze” è uno spettacolo dove tutto questo si intreccia, in un filo invisibile di empatia fino ai giorni nostri.

E’ dal 18 al 23 aprile che, a cura di Balamòs Teatro presso il Centro Teatro Universitario di Ferrara, lo spettacolo vedrà la sua 12° edizione con sei repliche riservate alle scuole medie di Ferrara e provincia, di cui una (giovedì 20 alle 11.30) aperta anche a tutta la cittadinanza, previa prenotazione (328 8120452). Esistere e resistere è il binomio al centro dello spettacolo, tratto dal libro di Nico Landi “Una storia di Storia” (scaricabile gratuitamente come e-book al portale http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3886) e diretto dal regista e pedagogo teatrale Michalis Traitsis, che, attraverso lo spettacolo, intende “creare un ponte tra l’Università e la cittadinanza, tra la storia e i ragazzi”.

“Dopo lo spettacolo c’è sempre il famoso dibattito col pubblico – racconta Traitsis – e ogni anno constatiamo che i ragazzi hanno una viva curiosità, che rende questo confronto una parte davvero stimolante”. Intento dello spettacolo è infatti quello di vivificare ricordi, immagini, testimonianze, attraverso la rievocazione di storie tramandate come orme preziose “da ragazzi che erano più o meno loro coetanei – sottolinea il vicesindaco Maisto, ricordando i 10 martiri di Porotto cui è intitolata la via principale – e di cui la maggior parte della gente non conosce la storia”.

“Se non si vuole che le ricorrenze storiche rimangano celebrazioni distanti e fredde – prosegue il vicesindaco – credo che progetti come questo siano il modo migliore per creare empatia nei ragazzi, far capire loro in che cosa si sono trovati catapultati alcuni loro coetanei, con gli stessi sentimenti, che hanno vissuto un periodo di storia diversa”. Uno spunto di riflessione che trova conferma nelle domande “che mi si pongono alla fine – constata anche il direttore del Centro Teatro Universitario Daniele Seragnoli – e che a me, docente da 40 anni, lasciano sempre molto da imparare, perché i bambini non hanno filtri e vedono cose a volte per noi invisibili”.

Un duplice scambio, dunque, che si ripropone come intento primo quello originario dell’Università. “Oggi la memoria è molto labile – afferma Seragnoli – se va bene dura 10 minuti. Sulla Resistenza c’è stata anche troppa retorica, forse, ma il ruolo che vogliamo avere non è quello di beatificatori della memoria e della Resistenza, bensì quello di formatori. Una formazione olistica però, a 360 gradi, non tecnica. Di quelle che forniscono gli strumenti umani della vita, cosicché si possa dire che via Savonarola 19 è un luogo dove si formano persone umane”.