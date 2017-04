Oltre 11mila visitatori nei musei di Ferrara nel week end di Pasqua

Sono stati 11.226 i visitatori dei musei del Comune di Ferrara nel fine settimana di Pasqua. Ad eccezione del Castello, aperto anche domenica, gli altri musei sono stati aperti al pubblico sabato e lunedì.

“Sia a livello locale sia a livello nazionale il patrimonio culturale si conferma traino importante per lo sviluppo del territorio. – ha affermato l’assessore alla Cultura Massimo Maisto manifestando soddisfazione per l’affluenza turistica registrata – Le città d’interesse storico e artistico sono destinazioni in crescita e Ferrara rappresenta una meta tra le più importanti della Regione”.

Questi i visitatori registrati nel fine settimana di Paqua:

Musei a pagamento – 10.896 visitatori

Castello Estense (Museo, aperto anche la domenica) 5.869

Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario 1.224

Palazzina di Marfisa d’Este 318

Museo della Cattedrale 360

Museo di Storia Naturale 2.882

Museo del Risorgimento e della Resistenza 243

Spazi espositivi ad ingresso gratuito – 330 visitatori

Mostra MRR 330

Totale visitatori musei comunali 11.226