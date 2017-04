Previsioni del 19 aprile

Ferrara

Giornata all’insegna del tempo instabile con deboli piogge per tutta la giornata; residue piogge in serata in esaurimento verso la nottata. Nuvolosità compatta nel corso della notte, ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +3°C e +°15C.

Emilia

Deboli piogge al mattino e al pomeriggio sulla Romagna, sereno o parzialmente nuvoloso sui restanti settori; nevicate in Appennino oltre 800-1000 metri. Esaurimento dei fenomeni in nottata

Italia

Al Nord tempo stabile sui settori occidentali con ampie schiarite. Piogge sparse sui settori adriatici e quota neve in calo sulle Alpi di confine fino a 400 metri sul Friuli e Alto-Adige.

Giornata all’insegna dell’ instabilità al Centro con fenomeni sparsi al mattino su Marche e Abruzzo, nevosi in appennino oltre 800 metri di quota. Durante la seconda parte della giornata fenomeni in estensione anche sui settori interni di Umbria, Toscana e Lazio. Migliora in nottata.

Tempo instabile al Sud sulle regioni Peninsulari con fenomeni diffusi fin dal mattino, nevosi sull’ Appennino oltre 800-1200 metri di quota. Stabile e soleggiato sulla Sicilia, Calabria meridionale e Sardegna.

Temperature in sensibile calo su tutta la penisola con valori inferiori la media del periodo anche di 10°C.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it