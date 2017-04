In 48mila hanno ‘assaltato’ l’Outlet Delta Po

Occhiobello. La curiosità, l’interesse, l’attesa si sono trasformate in un successo. Un successo di pubblico e di apprezzamento verso le attività presenti a DeltaPo Family Destination Outlet di Occhiobello. Nei primi cinque giorni di apertura (a Pasqua è rimasto chiuso) ben 48.000 persone hanno visitato la destination di Occhiobello.

Un’accoglienza che ha confermato l’attesa che questa struttura ha creato nel pubblico. Non è solo una struttura commerciale, ma anche e soprattutto un “luogo” dove trascorrere alcune ore insieme allietati da eventi ed animazioni creati e pensati per la famiglia.

Oltre che dai paesi vicini e da Ferrara e Rovigo, molti visitatori sono giunti da Ravenna, Bologna, da Padova, da Vicenza, da Modena. Insomma un pubblico trasversale che ha abbracciato le regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna, ma provenienti anche dall’estero, grazie ai turisti presenti nel vicino hotel Unaway e al lavoro di promozione fatto dalle “Ambasciate” DeltaPo nei vari Paesi europei. La vigilia di Pasqua, ad esempio, alcuni negozi hanno dovuto addirittura chiamare al lavoro più personale, perché quello previsto non risultava sufficiente a soddisfare tutte le richieste dei clienti. Grande soddisfazione per questo immediato successo è stata espressa dall’amministratore unico Bruno Contini, che ha vissuto in prima persona tutte le prime giornate di apertura, accogliendo il pubblico, dispensando sorrisi e visitando i negozi. Una vicinanza che è stata molto apprezzata da tutti i tenant.

Come si è detto più volte, animazioni ed eventi contraddistingueranno la vita di DeltaPo. Il giorno di Pasquetta una simpatica iniziativa ha coinvolto bambini e famiglie. Si è infatti svolta la Caccia all’uovo, che ha visto iscriversi – presso l’Info Point di DeltaPo – ben 92 bambini. All’interno del Centro sono state nascoste 200 uova di cioccolato Lindt, azienda che aprirà prossimamente a DeltaPo. Vincevano la caccia all’uovo i bambini che ne trovavano di più. Alla fine sono risultati vincitori Pavel Kincoli, Giulia Stocco, Michele Chinaglia, Nicolò Pellizzari, Jessica Monesi e Larissa Ariocleanu. Per tutti ci sono stati i premi messi in palio dal negozio Toys con Te, dove si sono svolte le premiazioni. Nel pomeriggio poi sul palco di una delle piazze di DeltaPo c’è stata un’esibizione della Swingers Orchestra che ha proposto le colonne sonore dei più celebri film di animazione, mentre un fumettista, Donald Soffritti, disegnava dal vivo caricature dei personaggi dei cartoni animati, che regalava ai bambini presenti.

E il 19 aprile si potrà assistere al ritorno del Mammut a DeltaPo. Si potrà vedere il Mammut che u paleontologi dell’Università di Bologna presenteranno nella sua ricostruzione a grandezza naturale. Il progetto, nato dalla collaborazione tra DeltaPo ed Ett sarà disponibile per i prossimi due mesi. Un’installazione di Virtual Reality e proiezioni è già presente per completare l’ambientazione e per mostrare al pubblico a grandezza naturale un gigante della preistoria, scomparso oltre 3.500 anni fa, in grado di raggiungere anche i 5 metri di altezza.