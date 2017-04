Primavera Pomposiana, concerto e giochi a tema

Pomposa. Anche per quest’anno l’Associazione Pomposa Eventi, in collaborazione con l’Abbazia di Pomposa, presenta “Pomposa, storia di spiritualità e musica”, quinta edizione della Primavera Pomposiana, rassegna culturale a cadenza annuale il cui obiettivo è valorizzare il complesso millenario dove è vissuto Guido Monaco. Pomposa. Anche per quest’anno l’Associazione Pomposa Eventi, in collaborazione con l’Abbazia di Pomposa, presenta “Pomposa, storia di spiritualità e musica”, quinta edizione della Primavera Pomposiana, rassegna culturale a cadenza annuale il cui obiettivo è valorizzare il complesso millenario dove è vissuto Guido Monaco.

Da sabato 22 aprile a domenica 18 giugno sarà possibile partecipare a eventi di varia natura, quali concerti, conferenze, mostre e approfondimenti.

Domenica 23 aprile alle ore 17.30 presso la chiesa abbaziale si terrà il concerto di musica sacra dedicato a Georg Friedrich Händel eseguito dall’arpista modenese Davide Burani, già ospite apprezzato nelle precedenti edizioni.

Per la giornata di martedì 25 aprile verranno proposti, ai visitatori più piccoli, giochi a tematica “pomposiana” per stimolare la loro curiosità visiva e avvicinarli alla storia dell’Abbazia.

Grande interesse è stato riscontrato per la presentazione del nuovo libro di Corinna Mezzetti “Le Carte dell’Archivio di Pomposa”, realizzato in collaborazione con il Comune di Codigoro, lavoro decennale di approfondimento storico che concretizza gli studi iniziati da Monsignor Samaritani sull’immenso patrimonio documentale un tempo presente nella Biblioteca pomposiana. L’evento è previsto per sabato 29 aprile alle ore 16 presso il Palazzo della Ragione, attualmente accessibile a tutti grazie al nuovo ascensore manutentato di recente.