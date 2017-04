Caccia al killer, manca più di metà zona rossa da perlustrare

di Simone Pesci

Il conto dei giorni della latitanza di ‘Igor’ sale a quota nove. Dall’8 aprile, subito dopo avere ucciso Valerio Verri e ferito Marco Ravaglia nelle campagne del Mezzano, sembra essersi volatilizzato nel nulla.

E anche ieri, lunedì 17, è stato un giorno infruttuoso per le ricerche del 40enne serbo Norbert Feher, ma ciò non abbatte le forze dell’ordine che proseguono senza sosta quella la caccia all’uomo. Siamo ormai entrati nella settimana decisiva nelle ricerche del killer, che continua a nascondersi con successo nonostante i Cacciatori di Calabria e i paracadutisti del Tuscania abbiano ormai perlustrato quasi il 40% dei 40 chilometri quadrati individuati all’interno della zona rossa, nelle campagne fra Marmorta e Campotto.

Fra canali e sterpaglie, quello che pensano gli inquirenti è che l’assassino si nasconda nei boschi battendo la zona, ma non si esclude nulla e si continua parallelamente a lavorare anche sulle conoscenze maturate nel corso degli anni da ‘Igor’, che potrebbe addirittura essere stato aiutato fin dal primo omicidio, quello commesso il 1º aprile a Riccardina di Budrio, dove a farne le spese è stato Davide Fabbri.

Magari potrebbe essere la stessa persona che avrebbe passato i cerotti al serbo, quella che potrebbe aver passato le scorte di cibo ritrovate a bordo del Fiorino bianco, abbandonato da Feher un’ora dopo aver fatto fuoco sulle guardie ambientali vicino a Portomaggiore, in località La Trava.

Gli inquirenti continuano a battere la pista dei possibili fiancheggiatori e ad interrogare gli stranieri in zona, ma anche a controllare le celle telefoniche che, come detto nei giorni scorsi, avrebbero agganciato nell’ultimo anno solare zone del ferrarese, del bolognese e del ravennate, dove ha trovato la morte Salvatore Chianese, il metronotte ucciso il 30 dicembre 2015, caso al quale non è ancora stato dato un colpevole.

Il cellulare di ‘Igor’ è stato rintracciabile fino all’8 aprile, poi non ha più dato segnali, proprio come il suo possessore. ‘Igor’ avrebbe utilizzato nei mesi almeno tre schede telefoniche diverse, in tutti e tre i casi intestate a persone diverse. Tra queste anche una donna. Tutte e tre sarebbero già state interrogate, e negano qualunque contatto con il fuggiasco dopo il fattaccio di Budrio. Ma l’esistenza di un complice, prima accolta con scetticismo, si è fatta sempre più strada man mano che i giorni sono passati.