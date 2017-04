Igor sui giornali serbi: “Il ‘Rambo russo’ si prende gioco della polizia”

Norbert Feher, alias Igor il russo, alias Igor Vaclavic, alias Igor Vaklavik ha attirato, com’era prevedibile, anche l’attenzione dei media del suo paese di origine, la Serbia. Originario di Subotica (Szabadka in magiaro), città di 140mila abitanti vicino al confine con l’Ungheria, la città natale di Igor è una delle cosiddette porte dei Balcani, dove accorrono decine di migliaia di profughi ogni anno nella speranza di varcare il confine che li possa portare verso l’Europa comunitaria.

Qui vivono ancora alcuni familiari, che ormai saranno abituati a vedere il loro congiunto sulle prime pagine dei giornali locali e nazionali. Che riservano al loro connazionale titoli, servizi e copertine. Il quotidiano “Alo” scrive “Ricercato. Il “Rambo” russo ferito dalla polizia”, per dare nei giorni seguenti una notizia “Ekskluziva”: “Il “Rambo” di Subotica semina morte in Italia”.

Molti tutti omettono la vera identità del presunto pluriassassino, limitandosi a chiamarlo Igor, Rambo, Ninja o Vaclavic a seconda dei casi.

Per Kurir “Tutt’Italia cerca il duplice omicida” e si chiede se “Il feroce killer russo Igor alias Ezechiele è serbo?”. Sempre Kurir dà notizia della “Ricerca del serbo in Italia: nascosto in una palude il killer di Subotica”.

Il Telegraf serbo racconta che “La ricerca da film continua: serbo di Subotica, ha tutta la polizia italiana sulle sue tracce, si nasconde nelle paludi?”. Stesso tenore per Dijaspora: “Ricerca del serbo in Italia: l’assassino di Subotica si nasconde nelle paludi”.

Naslovi, giornale locale titola “In fuga dalla polizia un serbo di Subotica che ha ucciso due persone, sulle sue tracce 1000 uomini dei corpi speciali dei carabinieri italiani”.

Ancora Alo, che si mostra poco rispettoso dei mille uomini stanziati dalle forze dell’ordine per catturare il killer: “Ricerca. Il “Rambo russo” ferito si prende gioco della polizia”.

Di nuovo un articolo su Kurir: “Caccia in Italia per un serbo killer. ha ucciso il proprietario di un bar e una forestale e ferita un’altra persona”. Per Svet24, sito di una tv ungherese, il “Ninja senza un nome è rincorso dalla polizia italiana”.

Infine Grad Subotica: “Caccia in Italia all’assassino di Subotica”.