Il Forsinone crolla, ora la Spal può fuggire

di Andrea Mainardi

Una domenica praticamente perfetta per i colori biancoazzurri, iniziata con la vittoria in rimonta contro il Trapani e conclusa con la prima mini fuga in testa alla classifica. Chissà infatti che questa giornata non venga tramandata ai posteri come quella decisiva per la promozione in serie A, dati i tantissimi risultati favorevoli alla Spal di questa trentaseiesima giornata.

Salta all’occhio infatti la caduca casalinga del Frosinone che perde 2-3 contro il Novara e vede i biancoazzurri scappare a cinque punti di distanza mentre il Verona lo raggiunge al secondo posto a quota 62. La partita ha visto il Novara andare in vantaggio con l’ex ‘enfant prodige’ del Manchester United Federico Macheda, i ciociari pareggiano poco dopo con un rigore decisamente dubbio di Ciofani ma ancora il Novara al 35′ torna avanti sempre dal dischetto (e sempre dopo una concessione generosa) con Galabinov. I gialloblu si riversano in avanti ma ancora Macheda in contropiede chiude i conti, al Frosinone non basta il gol di Mokulu al 91′ che accorcia solo le distanze.

L’Hellas Verona invece era impegnato nell’ostico scontro casalingo contro il Cittadella, gli scaligeri hanno messo in mostra tutt’altro che del bel gioco ma sono riusciti a trovare il vantaggio con il tiro dei Bessa da fuori area. Il pubblico del ‘Bentegodi’ ha più volte fischiato le scarse trame di gioco della squadra di mister Pecchia, che però ha chiuso la partita nel momento migliore del Cittadella. A metà ripresa infatti il solito Pazzini, sempre più capocannoniere del campionato, ha approfittato di una respinta maldestra del portiere Alfonso per piombare sul pallone e scaraventarlo in rete.

E se già la distanza tra la Spal ed il duo Frosinone-Verona provochi l’acquolina in bocca agli appassionati biancoazzurri, è ancora più importante il vantaggio che i biancoazzurri hanno sulle quarte classificate Benevento e Cittadella. Nella malaugurata ipotesi di un terzo posto finale infatti i tredici punti attuali di distacco tra la Spal e questo duo di squadre sarebbe sufficente per centrare la promozione diretta senza che i playoff debbano avere luogo (dieci è il numero minimo di punti di distacco necessari).

Abbiamo già raccontanto del Cittadella perdente a Verona, mentre sorprende la debàcle del Benevento a Brescia che perde per 1-0 a causa di un autogol di Lucioni regalando così punti pesantissimi alle ‘rondinelle’ in chiave salvezza. Rallenta anche il Perugia ora sesto a quota 53 punti che non va oltre lo 0-0 tra le mura amiche contro l’Ascoli.

Nel prossimo turno di campionato la Spal farà visita al Latina che naviga nelle ultimissime posizione in classifica, anche il Frosinone si troverà, in trasferta, di fronte ad una squadra affamata di punti come la Ternana. Il big match di giornata vedrà poi il Bari ospitare l’Hellas Verona mentre il Benevento ospiterà in casa il Vicenza ed il Cittadella il Carpi.