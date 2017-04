La Spal vince e Semplici ringrazia: “Il pubblico è stato decisivo”

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Altri tre pesantissimi punti in cascina per Giani e compagni che battono il Trapani con la doppietta di Antenucci e si godranno un’altra settimana al primo posto. La Spal ha mostrato le cose migliori nel secondo tempo come conferma Simone Colombarini: “Nel primo tempo siamo scesi in campo un po’ più attendisti e loro ci hanno subito punito. Abbiamo reagito prontamente con la grande occasione di Schiattarella ma non siamo riusciti a spingere con continuità. Nella seconda frazione abbiamo cambiato marcia meritando la vittoria, contro un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà. Antenucci e Schiattarella sono stati di categoria superiore, ora pensiamo alla prossima con la consapevolezza che dobbiamo essere sempre determinati”.

Sempre più colpito dai propri giocatori, mister Semplici analizza la gara: “All’inizio forzavamo le giocate non giocando come sappiamo. Poi abbiamo riordinato le idee migliorando il palleggio e coinvolgendo più gli esterni e le punte. È stata una grande vittoria che ci ha visto reagire bene alle difficoltà, questo gruppo ha confermato le proprie straordinarie doti. Ringrazio anche il pubblico che ci ha dato una grossa mano nelle difficoltà, l’unità creatasi nell’ambiente è importantissima per noi. Mirko (Antenucci) ha fatto gol straordinari caricandosi la squadra sulle spalle”.

Mister Calori dal canto suoi si rammarica della sconfitta, nonostante la bella prestazione dei suoi: “Si sono viste due partite oggi. Nel primo tempo siamo andati bene mentre nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Rimango comunque contento della prestazione e della crescita dei miei ragazzi. Come sempre abbiamo giocato cercando di portare a casa il risultato, peccato per l’ingenuità sul secondo gol”.

Il solito contributo di qualità e quantità è arrivato anche oggi da parte di Costa: “È sempre difficile recuperare lo svantaggio in casa, nel secondo tempo siamo stati bravi a rinfrescarci le idee ed a giocare come sappiamo. Per me e Manuel (Lazzari ndr) oggi non era facile dati i loro raddoppi ma siamo comunque riusciti a raddrizzare la gara. Rimaniamo comunque con i piedi per terra perchè mancano sei finali al termine. Ho parlato prima con Pellissier (ospite oggi al ‘Mazza’ ndr) e si è detto impressionato dal nostro secondo tempo e dalla nostra idea di gioco”.

Altre due tacche per Mirko Antenucci che diventa sempre più capocannoniere della Spal: “Nel secondo tempo abbiamo dato tutti qualcosina di più, non solo io. Il Trapani era la squadra più dura da affrontare in questo periodo ma abbiamo meritato di vincere. La curva ci ha dato una grandissima spinta facendoci fare meglio nel secondo tempo riordinando le idee e giocando come sappiamo. Sul primo gol ho avuto fortuna a trovare la deviazione del difensore ma sul secondo mi sono capito al volo con Schiattarella”.