Giovani ginnasti crescono

Al PalaGym si studia ginnastica per diventare grandi. Le giovani leve del settore agonistico della Palestra Ginnastica Ferrara hanno concluso da poco il collegiale all’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Formula rinnovata rispetto al passato. Anziché interregionale, la federazione ha suddiviso le squadre di ginnastica artistica maschile in zone tecniche. Ferrara è stata unita alle Marche e una trentina di ginnasti si sono ritrovati assieme per un paio di giorni per migliorare la tecnica in vista dei prossimi impegni sportivi. Dal 29 al 30 aprile, infatti, anche la Pgf sarà impegnata a Cesena per gli interzonali.