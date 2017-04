Il rock-blues dei Rocktrain Slaves al RaiMbow

Continuano le serate live al RaiMbow Club di Ferrara. Sabato 22 aprile in via Bela Bartok 26 i RockTrain Slaves proporranno il loro sound definito dalla critica “preciso, compatto e beneaugurante per il futuro della scena musicale rock”.

Il nucleo primordiale della band – Andrea Folli (voce e armonica), Davide Parisini (batteria) ed Eugenio Richetta (chitarre) – si forma nell’anno 2004 e dopo vari avvicendamenti nel corso dei più di dieci anni di attività si cristallizza intorno al giovane talento Flavio Malpighi (altre chitarre) ed all’energia di Giuseppe Ruotolo (basso). I concerti e le partecipazioni ai festival si attestano numericamente attorno alle 300, sempre degne di nota la partecipazione al Pistoia Blues e le aperture per mostri sacri come Johnny Winter o Dickey Betts (Allman Brothers).

I brani, per lo più originali della scaletta, richiamano gli anni 70. Il rock /blues di questi ragazzi non vuole essere la mera copia di ciò che é già stato; mira a divertire ed a rendere attuale un genere fatto col cuore e col sudore per una musica che non sia solo sottofondo della vita ma parte regina di quest’ultima.

Il Raimbow Club è circolo privato affiliato Ansel. In occasione degli eventi musicali il tesseramento all’entrata sarà di due euro e valido per tutto il 2017. La serata – bar & musica dal vivo & ristorazione non stop – inizierà dalle ore 19 con uscita aperitivo.