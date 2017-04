Teneva il cane senza cibo e in condizioni di degrado igienico

Lido Estensi. Teneva il proprio cane di taglia media in condizioni di degrado igienico, senza cibo e in un ambiente troppo piccolo per le sue dimensioni.

Per questo un uomo italiano di 38 anni, residente a Bologna ma con un domicilio a Lido degli Estensi, sabato scorso è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per maltrattamento di animali.

Il cane è stato immediatamente ricoverato presso il canile municipale di Migliaro per le successive cure e accertamenti da parte dei veterinari.