Lite tra ragazzi al luna park e spunta un coltello

Nonostante oltre il novanta percento dei carabinieri in forza alle compagnie della provincia sia impegnato nella faticosa caccia a “Igor”, non manca di certo il lavoro ‘di routine’ per i militari estensi. E a metterci del loro sono stati anche due giovani studenti 19enni nella notte tra domenica e lunedì.

Anziché godersi le giornate festive e il divertimento al luna park allestito in via Alfonso I d’Este, verso le due di notte, in prossimità della chiusura, hanno pensato bene di chiudere la serata con un litigio, accesso fino al punto che uno di loro – residente in provincia di Treviso – ha tirato fuori un coltello a serramanico con una lama da 8 centimetri (era lungo 18 centimetri in totale), puntandolo contro il suo ‘avversario’, proveniente dalla provincia di Bologna. Per fortuna si è limitato solo al gesto, ma gli astanti hanno comunque immediatamente allertato i carabinieri.

E così la Pasqua del 19enne si è conclusa con una denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo armi.