Micol Carli al Korova Milk Bar

Questo mercoledì, per la rassegna “Il silenzio del cantautore” al Korova Milk Bar di via Croce Bianca sarà il turno della cantautrice Micol Carli.

Dalle ore 20 è previsto un aperitivo con buffet, dalle 20.45 il concerto ha inizio con fine stimata per le ore 22. L’ingresso è gratuito.

Micol Carli inizia come batterista all’età di 15 anni, suonando in varie band dal carattere grunge e punk rock. Nel mentre compone i primi brani più intimi, a livello personale, utilizzando una vecchia chitarra classica un po’ scordata. Da autodidatta inizia a suonare un paio di accordi, i quali le danno la possibilità di esprimere i propri pensieri in musica. Continua da allora a coltivare questa anima solista, né cantante né tanto meno chitarrista, ma voce e corde come esigenza espressiva del proprio mondo interiore. In autoproduzione pubblica il suo primo album “Non so che farmene di me”, firmando in seguito un contratto discografico con Pms, con la quale sta lavorando per l’uscita del prossimo album. Ferrarese di nascita, trasferita a Reggio Emilia da qualche anno, di solito si esibisce live accompagnata alla chitarra semi acustica da Francesco Minuto creando così “Micol Carli acoustic project”.

Prossimo appuntamento: Giuliano Dottori, mercoledì 26 aprile.