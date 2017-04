Jolanda tra scrittura e impegno sociale

Il comitato ferrarese della Società Dante Alighieri organizza per mercoledì 19 aprile alle ore 17 nella Sala Arengo presso il palazzo Municipale di Ferrara, la relazione di Gina Nalini Montanari “Maria Majocchi Plattis, in arte Jolanda: una vita trascorsa tra scrittura e impegno sociale”. L’iniziativa intende celebrare la famosa scrittrice nel primo centenario della sua morte.

Jolanda affrontò nel primo Novecento, come tante altre donne scrittrici, il problema della emancipazione femminile, battendosi per la pari dignità dei sessi e dei diritti nelle fabbriche, per la difesa del salario, gli orari e la tutela sul lavoro, l’assistenza delle donne e dei bambini. E voleva che fosse riconosciuto alla donna, come all’uomo, lo stesso merito di artista.