Pesca. L’organizzazione del mondiale ‘feeder’ assegnato alla Fipsas Ferrara

La Federazione Internazionale della pesca sportiva, la Fips.Ed, ha assegnato l’organizzazione dei Campionati del Mondo per l’annata agonistica 2018 e all’Italia è stata data l’organizzazione del Campionato del Mondo Giovanile e del Campionato del Mondo Feeder, i due campionati che attualmente vedono il più alto numero di partecipanti.

La Federazione nazionale, la Fipsas, ha pensato di assegnare l’organizzazione di questi due importanti eventi alla sezione Fipsas di Modena per quel che concerne il Mondiale Giovanile e alla Sezione Fipsas di Ferrara per quel che concerne il Mondiale Feeder.

Attualmente in Emilia Romagna la normativa per la gestione dei campi di gara è un po fumosa e per poter dare un riscontro positivo sia alla Federazione nazionale che a quella Internazionale la sezione Fipsas di Ferrara, con il presidente Paolo Gamberoni, e il Comune di Ostellato, con il Sindaco Andrea Marchi, si sono attivati presso gli uffici competenti regionali per potere, quanto prima, fugare tutti i dubbi e cominciare a dare seguito all’organizzazione dell’evento.

La Federazione Nazionale, ovviamente in via cautelativa, ha opzionato i campi di gara del Fissero a Mantova, per il Giovanile, e il Canal Bianco ad Adria per il Feeder che tra poco più di un mese ospiterà il Campionato Europeo di pesca al colpo.

Il Campionato del Mondo a tecnica Feeder 2018 si dovrebbe disputare nel mese di giugno con il campo circa trenta formazioni nazionali. Lo scorso anno il mondiale fu vinto dall’Inghilterra davanti a Germania e Austria, l’Italia si piazzò al 15° posto.

In campo provinciale prende il via, domenica prossima 23 aprile, il Campionato Provinciale a coppie, articolato in due prove: il 23 aprile sul campo di gara del Circondariale a Ostellato Vallette con l’organizzazione della Asd Consandolo Colmic, e il 17 settembre sul campo di gara della Savenuzza con l’organizzazione dei Bianco Azzurri Maver.