Seduta pubblica per la Consulta di Cento e Penzale

Il presidente Giacomo Balboni ha convocato martedì 18 aprile, alle 20.45, nella Sala dell’identità civica Albano Tamburini di Palazzo del Governatore, la seduta pubblica della Consulta di Cento e Penzale. All’ordine del giorno l’espressione di parere sul rendiconto 2016, le risposte dell’Amministrazione comunale alle domande dei verbali precedenti e le varie ed eventuali.

Prosegue intanto ‘A tu per tu con il sindaco… nelle frazioni’, il ciclo di mattinate insieme al sindaco di Cento Fabrizio Toselli nelle frazioni del territorio comunale. Mercoledì 19 aprile sarà a XII Morelli. Il primo cittadino sarà presente indicativamente dalle 9.30 a mezzogiorno, presso la casa comunale in via XII Morelli, 65.