Lavoro. A Ferrara con una laurea è più facile

A Ferrara crescono i laureati, riescono mediamente a trovare lavoro ma la gran parte dell’occupazione rimane appannaggio di chi ha solo il diploma.

È questo, in estrema sintesi, quanto si ricava dall’analisi effettuata dal servizio Statistiche del Comune su un campione di 800 famiglie, recentemente pubblicato. Se la percentuale di laureati occupati nel 2016 è cresciuta rispetto alla precedente analisi del 2008 (su dati 2007), passando dal 26% al 31%, questo non ha praticamente intaccato la ‘forza’ dei diplomati, che rappresentano il 40% degli occupati totali, con un aumento di un punto percentuale rispetto al 2007. In questo contesto aumentano anche gli occupati con diplomi di qualifica che non consentono l’accesso all’università – che passano dal 5% all’8% – ma diminuiscono le licenze medie o elementari (o nessun titolo) che calano dal 29% al 21%.



I laureati. Tra le lauree più presenti nel mondo degli occupati, ci sono quelle in giurisprudenza (12%), medicina (12%), ingegneria (11%) ed economia (10%). Ma, rileva l’analisi, “la quota dei medici è in sensibile diminuzione rispetto al 2007, quando rappresentava il 19% degli occupati, mentre è in leggero aumento quella dei giuristi, che erano il 10% nel 2007. In diminuzione notiamo le lauree del gruppo letterario, dall’11% del 2007 all’attuale 7%. In aumento di 3 punti percentuali sono invece gli occupati laureati in architettura, che passano dal 2% al 5%. Minori variazioni si riscontano nelle altre lauree”.

I diplomati. Il gruppo di occupati che hanno il diploma di maturità rappresenta la maggioranza di chi ha un lavoro (41%) e più della metà di questi è in possesso di un diploma di tipo tecnico (54%), mentre rimangono molto più indietro gli occupati con diploma del liceo (14%) o di istituto professionale (12%).

Titolo di studio e lavoro non coincidono, soprattutto per i diplomati. Tra chi ha un titolo di studio superiore alla terza media (quindi maturità e università), solo il 60% svolge un lavoro attinente con quel percorso, ma più si sale meno marcato è il dato. Infatti, tra i laureati quella percentuale sale al 77%, soprattutto tra i maschi che raggiungo il picco dell’83%, undici punti in più delle donne. Il tipo di laurea sembra essere un fattore fondamentale per trovare un lavoro attinente: “I laureati che svolgono maggiormente una professione attinente al tipo di laurea sono i laureati nel gruppo medico, nel 96% dei casi (100% relativamente alle donne del campione, 91% per gli uomini). Al secondo posto troviamo i laureati nel gruppo ingegneria e architettura, col 92% delle corrispondenze (96% per gli uomini, 80% per le donne). Un’elevata percentuale di lavori attinenti la troviamo anche nei laureati in discipline economico-statistiche (86%, col 92% per i maschi e l’80% per le donne), mentre nel gruppo giuridico, in quello scientifico e in quello letterario si registrano minori attinenze, scendendo a quote non superiori al 70%. Le minori correlazioni studio-lavoro le troviamo invece nei laureati del gruppo “altra laurea” (che comprende lauree del gruppo agrario, politico-sociale, psicologico, educazione fisica, sicurezza o altra laurea) col 62% delle attinenze (53% le donne, 72% gli uomini)”.



Discorso diverso, come anticipato, vale per i diplomati: “Meno della metà degli occupati, il 49%, dichiara attinenza tra il diploma conseguito sia di maturità che triennale, e il lavoro svolto – si legge nell’analisi – senza differenze rimarchevoli tra i generi”.

La soddisfazione per il lavoro non cambia in base al titolo di studio. Secondo la rilevazione, la maggior parte dei lavoratori è, nel complesso, soddisfatta per il lavoro svolto (88%) e “non ci sono grosse differenze nella correlazione tra soddisfazione complessiva del lavoro svolto e titolo di studio posseduto”, anche se “un picco di massima si nota nei laureati maschi, che dichiarano nel 92% dei casi di essere soddisfatti mentre, al contrario, notiamo che i meno soddisfatti sono i maschi possessori di diploma che non permette l’accesso all’università (82%)”.

Cambia però la soddisfazione per i compensi, con grandi differenze tra i generi. Le cose sono diverse invece quando si parla di soddisfazione per i compensi percepiti, che “cala sensibilmente”: solo il 67% dei lavoratori si dichiara soddisfatto di questo aspetto ma (purtroppo) non dovrebbe sorprenderci più di tanto, “lo sono di più gli uomini delle donne, rispettivamente con il 71% e il 63% dei soddisfatti”. Anche qui, i meno contenti sono i diplomati senza possibilità di accesso all’università: “Di questi solo il 56% dichiara di essere soddisfatto, e tale quota scende al 48% solo relativamente al genere femminile (è pari al 61% per i maschi)”. Tra i laureati le cose vanno meglio, ma ancora una volta con grosse differenze tra i generi: “Quelli maggiormente soddisfatti per la remunerazione sono i laureati maschi (80%), mentre scende di oltre 20 punti percentuali la corrispondente quota relativamente al genere femminile, con solo il 59% di soddisfatte per la remunerazione”.

Disoccupazione e titoli di studio. Se è vero che i diplomati sono la forza lavoro principale, è vero anche che sono il gruppo più nutrito di persone in cerca di occupazione: il 41% dei casi, seguiti dai possessori di licenza media (32%), dai laureati (15%) e poi dai possessori di diploma che non permette l’accesso all’università (10%) e da licenza elementare o nessun titolo (2%).

Se si guarda ai tassi di disoccupazione e li si differenzia per titolo di studio, tra i laureati solo il 5% è in cerca di un lavoro, mentre tra chi la licenzia media sale al 16%, che diventa 10% per i diplomati (e 13% per i diplomi senza accesso all’università).

Gli inattivi. Nella popolazione tra 15 e 64 anni, gli inattivi (che non cercano lavoro) “per la maggior parte sono composti da donne, nel 62% dei casi, contro il corrispondente 38% del genere maschile”. Qui la maggioranza è composta da possessori di licenza elementare o nessun titolo (58%), seguita da chi ha la licenza media (32%), diploma (21%), laurea (13%) e diploma di qualifica professionale (11%). “Sia per i laureati che per detentori di qualifica professionale – evidenzia l’analisi – è particolarmente accentuato il divario fra i generi: tra i laureati maschi in età 15-64 anni solo il 4% è fuori dal mercato del lavoro, contro la percentuale del 19% relativa al genere femminile, mentre la percentuale di maschi inattivi detentori di qualifica professionale è pari al 7%, contro il 17% del genere femminile”.

Tutti i dati e le tabelle sono prese dall’analisi Sistan, Comune di Ferrara, Ufficio Statistica consultabile qui.