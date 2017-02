Tamponamenti a catena in via Beethoven

di Simone Pesci

Una serie di tamponamenti a catena e disagi alla circolazione stradale, è ciò che è successo giovedì pomeriggio sul ponte di via Beethoven, sulla nuova bretella che collega la zona sud della città a via Modena.

Sono passate da poco le 17 quando due automobili si scontrano, giù dal ponte della Decathlon. Sul posto intervengono i vigili e gli operatori del 118 per effettuare i rilievi e per prestare soccorso ai feriti – ne risultano due ma di lieve entità -, ma, proprio durante queste operazioni, sul ponte accade un altro tamponamento. Automobili ferme in coda e un attimo di distrazione fatale del guidatore che sopraggiungendo urta l’ultima auto della fila, che nell’impatto coinvolge la vettura davanti a sé.

Alla polizia municipale non resta così che rilevare anche questo incidente, che per fortuna non ha recato danno gravi agli automobilisti coinvolti, solo tanto spavento e qualche ferita lieve. Dopo 2 ore nelle quali era stato istituito il senso unico alternato di marcia si è tornati alla normale circolazione stradale.