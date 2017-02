Fabrizio de Andrè torna fra i banchi di scuola e a teatro

di Cecilia Gallotta

Torna fra i banchi di scuola Fabrizio de Andrè, che con i suoi testi e le sue canzoni rivivrà sabato 25 febbraio in un concerto omaggio presso il teatro Nuovo alle 21. Saranno infatti gli studenti di terza del liceo Carducci i co-protagonisti della serata, che all’interno del progetto “musica-spettacolo” introdurranno i brani con letture recitate dello stesso cantautore e dello scrittore Michele Serra.

“E’ uno spettacolo territoriale”, come ama definirlo Cinzia Bonafede del teatro Nuovo, perché unisce la poesia senza tempo di Faber, alla fruizione didattica dei suoi testi e al talento del contemporaneo gruppo ControCanto, che si esibirà nella parte musicata.

Il gruppo, composto da musicisti quasi tutti ferraresi, proporrà un repertorio di 22 brani, dalla produzione più recente ai classici più conosciuti al grande pubblico, rifacendosi per gli arrangiamenti ai concerti con Pfm e all’ultima tournèe del ’98. 15 brani saranno invece all’interno del cd pubblicato dal gruppo, in vendita durante il concerto “che si aprirà con ‘Creuza de ma’, il famoso brano interamente in dialetto genovese.

“E’ importante che le istituzioni diano una mano alle scuole – afferma l’assessore Maisto, riconoscendo l’importanza trasversale di questa iniziativa – perché spesso si tende a classificarle come due cose separate, ma è proprio attraverso la scuola che si può creare il bagaglio culturale cittadino”. D’accordo su queste parole anche la docente del liceo Carducci Tiziana Grillanda, che spiega come la natura del progetto lo abbia reso “un mezzo di educazione di tutta la persona, portando ad una conoscenza critica di tutta la realtà. Il liceo Carducci ha una convenzione con il Conservatorio di Ferrara, che ha permesso l’incontro di professionisti con i ragazzi, cosa che aiuta ad un lavoro su di sé oggi molto difficile ai giovani”.

“In un momento storico in cui lo studio è ormai visto solo come un esito invece che un privilegio – prosegue la docente – o come un obbligo separato dalla realtà che ci circonda, questo progetto ha aiutato a riscoprire il valore dello studio e la sua connessione con la realtà. La musica e il teatro come metafora della vita mettono letteralmente in contatto i ragazzi con ciò che studiano a scuola, attraverso il corpo e l’interpretazione, in una vera e propria sperimentazione della cultura. Abbiamo ragazzi che hanno fatto miracoli: non solo hanno scoperto talenti che magari non sapevano di avere, ma che hanno mostrato miglioramenti in tutte le materie, anche quelle che apparentemente sembrano non collegate come matematica”.

Un filo che lega tutti gli aspetti della vita insomma, dalla cultura alle emozioni, ai piccoli dettagli quotidiani. Esattamente come le canzoni senza tempo di Fabrizio da Andrè che uniscono tutte le generazioni: “Solitamente facciamo progetti che ci portano a presentare eventi all’interno della scuola – racconta la studentessa Emma Dondi – e quando ci hanno proposto questo progetto sono rimasta meravigliata. Sono andata subito a raccontarlo a mio papà, appassionato di de Andrè a cui si sono illuminati gli occhi: ci siamo messi a leggere i suoi testi e nell’analizzarli mi sono interrogata su molti temi attuali come la prostituzione o la questione dei migranti, in particolare per il tema dell’accoglienza affrontato in ‘Bocca di rosa’”.