Spal-Verona, percorso obbligato per le auto

La questura di Verona ha fornito le indicazione a livello di viabilità, in particolar modo per quanto riguarda i tifosi della Spal, per raggiungere lunedì sera il Bentegodi. Per lunedì 20 febbraio ci saranno delle direttive da seguire, che riguarderanno solamente i sostenitori che raggiungeranno l’impianto in auto, mentre i pullman avranno un percorso dettato da altre linee guida.

Per le auto, la strada sarà libera. Considerando che la principale arteria d’arrivo da Ferrara e provincia rimane la Transpolesana, che dalle porte di Rovigo arriva fino a Verona, prima dell’arrivo in città, saranno posti sei cartelli luminosi con indicazioni sulle uscite e le direzioni da seguire.

Al termine della Transpolesana, sarà creato un percorso obbligato verso lo stadio, che prevede la chiusura di strade in modo da indirizzare precisamente in tifosi, impedendome la dispersione per il centro città.

Il percorso porterà fino all’uscita autostradale di Verona Nord, indicata dalla società Hellas Verona come consigliata per chi proverrà dalla Modena-Brennero, poiché a 600 metri dal “Bentegodi”.

A quel punto, le auto saranno indirizzate al parcheggio ospiti, posto su Piazzale Atleti Azzurri d’Italia.

La questura di Verona ed entrambe le società consigliano ai tifosi spallini di anticipare la partenza o comunque di effettuarla il prima possibile: la gran mole di auto e pubblico in transito sulle strade potrebbe causare imbottigliamenti, portando a ritardare l’arrivo e il conseguente ingresso allo Stadio.

A margine, il numero di tifosi Spal presenti alla gara (2144) ha battuto i record di presenze nell’impianto rispetto agli ultimi anni: il precedente era detenuto dalla Sampdoria, che portò al “Bentegodi” circa 1900 tifosi.

In vista dell’impegno di campionato di lunedì 20 febbraio allo stadio “Marcantonio Bentegodi” contro l’Hellas Verona, sabato 18 i biancazzurri sosterranno una seduta mattutina, con inizio programmato alle ore 11. L’allenamento sarà a porte aperte.