Multa salata per la pesca illegale dei molluschi

Lido di Volano. Intervento di contrasto al fenomeno della pesca illecita di vongole veraci per la Guardia Costiera. L’operazione dei militari di Porto Garibaldi è scattata in seguito a una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa in cui veniva riferito della presenza di una imbarcazione con idrorasca per il prelievo dei molluschi, che aveva dato inizio all’attività di pesca all’interno del canale di atterraggio al porto di Goro.

Una volta intercettata e raggiunta l’unità da pesca, questa è stata scortata agli ormeggi, nella Sacca a Goro, e lì si è dato ulteriore corso ai dovuti accertamenti che hanno portato all’elevazione di sanzioni per un migliaio di euro, nonché al sequestro dell’attrezzo da pesca istallato a bordo ai fini della successiva confisca e dei molluschi prelevati (rigettati in mare in quanto allo stato vivo).