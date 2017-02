Basket A2. La Bondi ufficializza Molinaro

La Pallacanestro Ferrara ufficializza la firma, avvenuta nella tarda mattinata di giovedì, con la quale mette sotto contratto l’atleta Lorenzo Molinaro.

Ala forte classe ’92 di 204 cm, nasce cestisticamente nel settore giovanile della Pallacanestro Udine, debuttando poi proprio con i friulani in serie A2 nella stagione 2009/2010.

Dal 2011 al 2013 gioca per Treviglio in Divisione Nazionale A. Nella stagione 2013/2014 fa ritorno in serie A2, giocando per Trento, con cui a fine campionato conquista la promozione in serie A. Passa quindi ad Agropoli, in serie B, dove mette a segno 10.6 punti e 7.8 rimbalzi di media a partita. Con i campani chiude la regular season del girone D al primo posto, vince i playoff e conquista le final four di categoria.

La stagione successiva è ingaggiato dalla Pallacanestro Varese, con cui gioca sia in serie A che in Fiba Europe Cup. Il 21 gennaio 2016, tuttavia, la società varesina lo cede in prestito fino a fine stagione a Ravenna, in serie A2. Da Ravenna il passaggio nuovamente alle fila di Agropoli, poi ora a Ferrara alla corte di coach Furlani.