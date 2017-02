Le colonne restaurate risplendono in piazza Municipale

Si è concluso in questi giorni il restauro del colonnato di piazza del Municipio a Ferrara finanziato con i contributi di aziende e cittadini raccolti tramite lo strumento dell’Art bonus.

L’intervento, partito alla fine dello scorso mese di ottobre, ha permesso alle colonne marmoree e agli archi in cotto del loggiato sul lato ovest della piazza di tornare al loro aspetto originario grazie alle meticolose operazioni di pulizia e restauro curate dalla restauratrice Federica Bartalini.

Alla base del progetto vi è una collaborazione tra pubblico e privato nata su sollecitazione della Fondazione Geometri di Ferrara. Quest’ultima, nei mesi scorsi, aveva infatti proposto al Comune di Ferrara di ricorrere, per il restauro delle 9 colonne e degli 8 archi in cotto, allo strumento dell’Art bonus, opportunità offerta agli enti locali dal Ministero dei beni e delle attività culturali, per recuperare beni monumentali con il contributo di imprese e cittadini, che possono in tal modo compiere un’opera utile per i loro territori usufruendo di detrazioni fiscali.

L’operazione ‘Adotta una colonna’ ha così consentito all’amministrazione comunale di raccogliere dalle donazioni di aziende (Casa di cura Quisisana e concessionaria Bmw e Mini – Erre Effe group) e privati (Francesco Marchetti e Max Tonioli di Ferrara e Francesco Capri di Crevalcore) la quasi totalità della somma di 9.200 euro necessaria all’intervento.

Ulteriori coinvolgimenti nell’operazione sono stati quelli di Ascom Confcommercio Ferrara e del gruppo di comunicazione Dinamica Media che hanno raccolto le adesioni delle imprese, i cui nomi sono comparsi sui teloni del cantiere utilizzati per la prima parte del colonnato.

Grande soddisfazione per i risultati dell’intervento è stata espressa dal sindaco Tiziano Tagliani e dall’assessore ai Lavori pubblici Aldo Modonesi che, ringraziando tutti i soggetti che ne hanno consentito la riuscita, hanno auspicato che questo possa essere solo il primo di una serie di interventi di restauro sostenuti dall’Art bonus in città, fra cui quello per il completamento del colonnato di piazza Municipio e via Garibaldi e quello della colonna e della statua dell’Ariosto in piazza Ariostea.