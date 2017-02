Anziano cade dalla barella, denunciati infermiere e autista del 118

Ro Ferrarese. Lo scorso 6 dicembre avevano soccorso un anziano 85enne provocandone però la caduta dalla barella e causandogli un trauma cranico e una ferita alla testa.

Per quell’episodio un uomo di 55 anni e una donna di 48, rispettivamente infermiere e autista di un’ambulanza del 118, i carabinieri di Ro Ferrarese, in seguito a una denuncia-querela, al termine delle indagini sul caso li hanno deferiti alla Procura di Ferrara per lesioni personali colpose in concorso.