Il trasporto si svecchia: arrivano 26 nuovi bus ecologici

“Un rinnovo senza precedenti”. Quattro parole che sanno di ‘impresa storica’ per descrivere il riammodernamento della flotta dei bus nel bacino ferrarese. I mezzi più vetusti vanno in pensione e vengono sostituiti da 26 nuovi autobus ecocompatibili (23 acquistati da Tper, 3 dall’azienda La Valle) che entreranno in servizio nei prossimi giorni sulle strade della città estense e di tutta la provincia. Una bella notizia per i 13 milioni di passeggeri che annualmente usufruiscono del trasporto pubblico ferrarese, dei quali 23mila e 500 ogni giorno solo a Ferrara.

Tper rinnova così il 10% del suo intero parco veicolare con un investimento di 7,1 milioni di euro, metà autofinanziato dalla stessa azienda e l’altra metà dalla Regione Emilia Romagna con fondi ministeriali. “Siamo stati i primi in Italia a utilizzare le risorse messe a disposizione dallo Stato, acquistando 23 nuovi mezzi tramite un bando pubblico” annuncia la presidente e amministratrice delegata di Tper Giuseppina Gualtieri che, attorniata dai dirigenti e dalle aziende produttrici, esprime “soddisfazione concreta” per “aver migliorato il servizio per la nostra utenza, nel quinto anno di vita della nostra società”.

Comfort per i passeggeri, attenzione all’ambiente e accessibilità per i disabili sono state le linee guida dello ‘svecchiamento’ del trasporto pubblico che vedrà debuttare 12 autobus ibridi Man Lion’s City (impiegati principalmente sulla linea 11 verso Chiesuol del Fosso e sulla linea 6 per Porotto e l’ospedale di Cona); 4 veicoli Man Lion’s Regio lunghi 14 metri (indicati per le corse extraurbane affollate da pendolari e studenti per via del maggior numero di posti a sedere); e 7 Iveco Crossway (dedicati ai principali collegamenti extraurbani da/per Ferrara).

Come verificato nel ‘test drive’ in piazza Castello, tutti i mezzi sono dotati di pedana estraibile per agevolare la salita e la discesa delle persone in carrozzina. A questi si aggiungono i tre autobus extraurbani Mercedes Benz di categoria Euro 6 che accrescono la flotta de La Valle Trasporti, azienda che con questo investimento di oltre 600mila euro “dispone per 2/3 di autobus moderni ed ecologici – aggiunge la titolare Domenica La Valle – impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio ferrarese”. Già attivi, infine, altri 2 minibus a metano acquistati da Sst ed entrati in servizio sulle linee a prenotazione Taxibus del territorio provinciale.

“Innovare la flotta fa bene all’ambiente, specie nella Pianura Padana che è una delle zone più inquinate d’Europa e che per tutto l’inverno ha visto l’aumento degli sforamenti di pm10 – interviene il sindaco Tiziano Tagliani, affiancato dall’assessore Aldo Modonesi -. Avere in dotazione dei veicoli a basso impatto ambientale che abbattono le emissioni è fondamentale ma deve essere accompagnato da politiche culturali per incentivare l’uso del trasporto pubblico, cercando di disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, anche in vista delle richieste avanzate dalla Regione per allargare la ztl nel centro storico“.

“Il riammodernamento del parco mezzi per migliorare il trasporto pubblico locale si accompagna al progetto Gim (Gestione Informata della Mobilità) che ha visto l’installazione di 35 paline intelligenti per sapere in tempo reale l’orario di arrivo dei bus – aggiunge l’amministratore unico di Ami Giuseppe Ruzziconi – e alla campagna incisiva contro l’evasione grazie alla validazione obbligatoria dei titoli di viaggio”.