‘Pizzicato’ alla guida ubriaco, 19enne fa il diavolo a quattro

Portomaggiore. E’ stato ‘pizzicato’ mentre guidava ubriaco e lui ha fatto il diavolo a quattro con i carabinieri, per poi pubblicare una frase diffamatoria contro i militari su Facebook.

E’ stato così denunciato per diversi motivi, in stato di libertà, un giovane moldavo di 19 anni: resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica e, infine, diffamazione recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

L’episodio si è verificato ieri a Portomaggiore, dove il moldavo è stato fermato per un controllo mentre procedeva alla guida di un’auto. Al test dell’etilometro è risultato aver superato i limiti di legge, così la patente gli è stata ritirata e la vettura è stata affidata a terzi. Durante le operazioni di contestazione, però, il giovane ha più volte tenuto atteggiamenti provocatori cercando di impedire la rimozione del veicolo, giungendo fino ad intrufolarsi nell’abitacolo dell’auto dei carabinieri attraverso il finestrino dal lato del passeggero, dove era seduto uno dei militari che stava redigendo gli ultimi atti, nel tentativo di strappare gli scontrini del test etilometrico.

Allontanato dal militare, il 19enne si è poi opposto con forte resistenza rendendo necessario l’intervento del secondo carabiniere all’esterno che lo ha fatto desistere. In seguito, preannunciando di non voler firmare i verbali, si il giovane si è dileguato nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce.

Nella mattinata di oggi il ragazzo ha infine contattato i Carabinieri di Portomaggiore per conoscere l’esito degli accertamenti. Il giovane è stato quindi denunciato anche per diffamazione, dato che nel corso della giornata precedente aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase diffamatoria nei confronti dei militari e dell’Arma dei Carabinieri.