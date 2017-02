Istituti polesani, a processo Mantovani

Andrà a processo con giudizio immediato Mauro Mantovani, l’imprenditore ferrarese già amministratore delegato degli Istituti Polesani. La procura di Rovigo gli contesta l’omicidio colposo per culpa in vigilando per quanto avvenuto nella clinica di Ficarolo nell’ottobre del 2014.

In quei giorni un paziente oligofrenico di 34 anni uccise due pazienti. Soffocando Pierpaolo Nonnis, 49 anni, e Riccardo Tammiso, 49 anni, spingendolo a terra e facendogli battere violentemente la testa. Per quelle morti il processo per omicidio volontario si è già concluso con l’archiviazione, successiva e conseguente al riconoscimento dell’incapacità di stare in giudizio dell’imputato.

In aprile si aprirà invece il processo per omicidio colposo a carico di Mantovani. Secondo il pm Davide Nalin l’allora dirigente non predispose tutte le misure di sorveglianza e sicurezza adatte a prevenire la violenza del paziente psichiatrico.

La procura ne aveva chiesto il rinvio a giudizio. L’avvocato difensore Marco Linguerri ha optato per il rito immediato, saltando il filtro dell’udienza preliminare.