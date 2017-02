Truffa internet dei telefonini, a Ferrara per protestare da tutta Italia

Massimo Cardinale, barese di 53 anni residente a Ferrara è a processo per truffa. Non per una truffa ma, a dare una semplice occhiata fuori dell’Aula E del tribunale di Ferrara, per tante, tantissime truffe. Almeno a giudicare dalla sfilza di querelanti che ieri mattina affollavano il tribunale con animi non certo bendisposti.

Secondo le accuse infatti l’imputato attraverso vari siti (www.kgegl.net, www.bitelefonia.net, www.energiashop.net, www.emg-srl.com, www.dieciofferte.net, www.itg.srl.it), tutti nella sua disponbilità, offriva cellulari tablet e play station a prezzi particolarmente allettanti.

Per procedere al pagamento c’era tutto: numeri di telelfono, indirizzi di posta elettronica, conti correnti e carte ricaribili a lui intestati. Il problema è che, una volta effettuato il pagamento, il telefonino non arrivava a destinazione. Tutto questo dal giugno 2014 fino ad oggi per un giro di denaro di circa 60mila euro.

E il raggiro si è ripetuto in diverse occasioni. In un caso ingannando padre e figlio. Sulla citazione diretta a giudizio di leggono più di 60 nominativi di clienti truffati in tutta Italia e all’estero. Ma, a sfogliare qualche pagina internet, le lamentele nei confronti di Cardinale sembrano essere addirittura molte di più.

Davanti al giudice Alessandra Testoni deve rispondere di truffa aggravata continuata. Il pm Alberto Savino sentirà a uno a uno i tanti clienti. Il processo proseguirà con gli altri testi a marzo.